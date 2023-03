"Skurril" und "schrecklich": "Germany's Next Topmodel"-Fans amüsieren sich über stampfende Models

Am Donnerstagabend präsentierten sich die Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" nicht von ihrer eleganten Seite, Designer Yannik Zamboni wollte einen "selbstbewussten" und "toughen" Walk sehen. Im Netz sorgt das allerdings für Belustigung unter den Zuschauern – sogar bei Daniela Katzenberger.

Bei "Germany's Next Topmodel" 2023 präsentieren sich die Kandidatinnen in außergewöhnlicher Mode.

Mit Yannik Zamboni begrüßt Heide Klum in der aktuellen Folge von "Germany's Next Topmodel" einen Star der Modeszene. Der Designer präsentiert Mode, die extravagant und ausgefallen ist – allerdings nicht unbedingt alltagstauglich. Die Kandidatinnen müssen sich auf dem Catwalk der ProSieben-Show daher außergewöhnlich zeigen. Viele Zuschauer finden das jedoch mehr amüsant als High-Fashion.

GNTM-Models als stampfende Fashion-Kriegerinnen

"Alle Looks sind All-Gender-Inclusive und das soll man auch dem Model ansehen", lautet die Ansage von Yannik Zamboni an die GNTM-Teilnehmerinnen. Beim allwöchentlichen Walk wird daher auf sexy Posen verzichtet, die Models marschieren als eine Art Fashion-Kriegerinnen auf. Statt Hüftschwung gibt es aggressives Stampfen, statt eines Lächelns werden versteinerte Mienen präsentiert.

Zuschauer lachen über GNTM-Catwalk: "Für mich ist das nix"

Bei vielen Fans sorgte die Präsentation für Belustigung und Unverständnis. "Sorry, aber die Kleidung und vor allem die Frisuren finde ich furchtbar, der Gang auf dem Laufsteg auch. Ich bin absoluter Laie, aber für mich ist das nix", schreibt ein Zuschauer auf Instagram zu den Auftritten von Heidi Klums "Meeedchen". Weitere beschreiben die Walks als "skurril" und "Autounfall".

Auch bei Twitter werden zahlreiche Beiträge geteilt, in denen sich die Nutzer über den Laufstil der Models lustig machen. Hier eine Auswahl der lustigsten Tweets:

Daniela Katzenberger über GNTM-Models: "Ich komme da nicht drauf klar"

Auch eine Promi-Dame ist verwundert und amüsiert über die Auftritte der Nachwuchsmodels – Daniela Katzenberger. Die Reality-TV-Beauty verfolgte am Donnerstagabend ebenfalls die Sendung und konnte in ihrer Instagram-Story ihr Lachen nicht verbergen. "War das schon immer so, das die so Outfits getragen haben?", wundert sie sich. "Ich komme da nicht drauf klar."

Nächste Woche wird es bei den Twitter-Beiträgen zu "Germany's Next Topmodel" höchstwahrscheinlich nicht ruhiger, denn das legendäre Umstyling steht an. Erfahrungsgemäß fließen dann bei den Kandidatinnen jede Menge Tränen.