"Scheißegal": Schweinsteigers Ehefrau Ana Ivanović flucht und schimpft auf Deutsch

Die Deutschkenntnisse von Ana Ivanović scheinen immer besser zu werden. Die geborene Serbin und Ehefrau von Bastian Schweinsteiger hat jetzt verraten, was ihr deutsches Lieblingswort ist und, dass sie gerne auf Deutsch flucht.

Seit etwa acht Jahren sind Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović ein Paar, geheiratet wurde im Juli 2016. Für ihren prominenten Ehemann lernt die ehemalige Tennisspielerin extra die deutsche Sprache und scheint darin immer besser zu werden – Fluchen inklusive.

Ana Ivanović flucht gerne auf Deutsch

Wenn internationale Stars sich an ihren Deutschkenntnissen versuchen, kommt meist das Wort "Scheiße" heraus. So auch bei Ana Ivanović, wie sie im Gespräch mit "Gala" verraten hat. Die geborene Serbin hat mit "Scheißegal" sogar ein Lieblingsschimpfwort auf Deutsch. Mehr unflätige Ausdrücke aus ihrem aktiven Sprachgebrauch hat sie allerdings nicht verraten. Ihr absolutes Lieblingswort in der Sprache ihres Ehemannes Bastian Schweinsteiger ist übrigens das Wort "Kopfkissenbezug".

Vor ihren Kindern Luka und Leon wird Ana Ivanović bestimmt keine deutschen Schimpfwörter benutzen. Aber egal, in welcher Landessprache die Ehefrau von Bastian Schweinsteiger flucht, die Söhne würden es höchstwahrscheinlich verstehen – die beiden werden schließlich dreisprachig erzogen (Englisch, Deutsch und Serbisch).

Wie gut versteht Ana Ivanović Bairisch?

Andersherum kann es allerdings mal Probleme bei der Verständigung mit ihren Söhnen geben, wie sie 2021 verraten hat. Vor allem, wenn ihre Schwiegereltern zu Besuch sind, wird es für Ana Ivanović schwierig, denn die reden mit den Kindern Bairisch. "Das ist ein Problem für mich. Ich fange doch gerade erst an, Deutsch zu verstehen, und dann kommen sie mir mit Bairisch", sagte sie dazu im Gespräch mit .

Im Hause Ivanović-Schweinsteiger wird es auch nicht unbedingt ruhiger, denn die 35-Jährige erwartet aktuell ihr drittes Kind. "Mein Mann und ich sind total glücklich und freuen uns sehr auf das neue Familienmitglied", sagte sie im Februar zur AZ. "Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man das Baby im Bauch spürt. Ich liebe es, schwanger zu sein."