"Ätzend": Lena Meyer-Landrut hatte keine Lust auf Schule

Mit dem deutschen Bildungssystem hat sich Lena Meyer-Landrut in ihrer Jugend schwer getan. Was hat der Sängerin an der Schule nicht gefallen?

09. März 2023 - 10:25 Uhr | AZ/dpa

Lena Meyer-Landrut © BrauerPhotos / A.Muench