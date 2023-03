Heidi Klum: Sängerin Silvi Carlsson macht sich mit Parodie über GNTM lustig

Silvi Carlsson nimmt ungern ein Blatt vor den Mund. Nun hat sie ihrer Meinung über "Germany's Next Topmodel" in einem Video Luft gemacht. Heidi Klums Castingshow wird derzeit auf ProSieben ausgestrahlt.

"Menschenverachtend", "Bodyshaming", "Sexualisierung von Minderjährigen" und "Manipulation" – die Liste der Anschuldigungen diverser Kritiker gegenüber der Castingsendung "Germany's Next Topmodel" ist lang. Auch Silvi Carlsson hat nun in einem Parodie-Video an der Show und "Modelmama" Heidi Klum Kritik geübt.

"Germany's Next Topmodel" steht schon lange in der Kritik: Schon seit dem Start 2006 wird Heidi Klum und den Machern unter anderem vorgeworfen, ein ungesundes Schönheitsideal zu bewerben. Diesen Vorwürfen wird schon seit einigen Staffeln mit der in der Sendung so oft propagierten "Diversity" der Teilnehmerinnen entgegengewirkt. Doch hier sehen Kritiker nur die Spitze des Eisbergs.

Shitstorm für GNTM-Teilnehmerinnen von Heidi Klum

Vielmehr wird der Sendung und ihren Machern vorgeworfen, für die Quote die Mädchen auszubeuten. So erklärte unter anderem Ex-Kandidatin Lijana Kaggwa in einem , dass die Kandidatinnen bewusst manipuliert und in ein falsches Licht gerückt werden, damit die Sendung im Gespräch bleibt und Zuschauer vor den Fernseher lockt. Kaggwa hatte nach der Ausstrahlung der Show selbst mit einem riesigen Shitstorm und sogar Morddrohungen zu kämpfen. Das Video zeigte offenbar Wirkung: Heidi Klum äußerte sich in der ersten Folge der aktuellen Staffel zu den Vorwürfen, stritt diese jedoch ab; unter anderem mit den Worten: "Alles, was die Models tun und sagen, ist ihre eigene Entscheidung."

Silvi Carlsson hat zu Klums Stellungnahme nun eine Parodie veröffentlicht: In dem Video "Wenn Heidi Klum ein ehrliches Statement abgegeben hätte" zeigt sie, wie Heidi Klums Ansage ihrer Meinung nach hätte lauten müssen: "Eigentlich würde ich euch gerne sagen, dass es mir leidtut, dass sich 'Germany's Next Topmodel'-Kandidatinnen schlecht gefühlt haben. Sie waren teilweise seelisch am Ende, weil wir sie so ausgenutzt haben für Shitstorms, die wir in der Show kreiert haben. Doch junge Frauen müssen in der Show schlecht dargestellt werden, damit die Show eben im Gespräch bleibt", startet die Youtuberin ihr Video, welches aus Heidi Klums angeblicher Perspektive erzählt wird.

Diversity und Dramen: GNTM in der Kritik

Einen Grund für Heidi Klums Verhalten sieht Carlsson offenbar in der Tatsache, das Klum als Model mit ihren, in der damaligen Zeit unüblichen, Kurven in der Modebranche selbst lange Zeit eine Art Aussätzige gewesen sei. "Das Bloßstellen der Teilnehmerinnen" sei also einfach nur eine Projektion von ihr, meint Carlsson im Video.

Auch auf das in der Sendung unumgängliche Thema "Diversity" kommt Carlsson zu sprechen, welches sie als "neues Marketing-Tool" gegen die fallenden Einschaltquoten der Show bezeichnet: "Diversity, aber nur so lange, wie sie uns auch noch was bringt. Dramen zaubern wir jetzt anders auf die Bühne. Natürlich wieder auf dem Rücken der Teilnehmerinnen." Zum Abschluss gibt es noch einen Call to Action an Carlssons Follower: "Ihr könnt aber nun selber entscheiden, ob ihr das Ganze unterstützen möchtet oder nicht."