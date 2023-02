Pelz-Gate bei GNTM: Heidi Klum verteidigt Kandidatin – Tessa schlägt zurück

Ärger um Echtpelz bei "Germany's Next Topmodel". Nachdem ProSieben den Online-Teaser entfernt hat, veröffentlicht Heidi Klum die Szene rund um den Pelzmantel selbst auf Instagram. Sie verteidigt die Kandidatin – und bekommt von Ex-Kandidatin Tessa Bergmeier wieder mal Kritik dafür.

Begehrtes Motiv: So präsentierte sich Heidi Klum beim GNTM-Auftakt

Kandidatin Elsa präsentierte in einem Teaser für die neue Folge von GNTM stolz ihren Pelzmantel. Doch kurze Zeit später war der Beitrag wieder offline. Stattdessen veröffentlichte Heidi Klum die umstrittene Szene auf ihrem eigenen Instagram-Kanal.

Pelzmantel bei GNTM: Heidi Klum betont Meinungsvielfalt

"Echtpelz oder Kunstpelz? Fleisch essen oder vegan leben? Viele Kandidatinnen, viele Meinungen", verteidigt Heidi Klum die Einstellung von Pelz-Liebhaberin Elsa, die den 400 Dollar teuren Wildfuchs-Mantel in den Händen hält. Die Szene, die am Donnerstagabend bei GNTM ausgestrahlt werden soll, entstand beim Auspacken der Koffer, nachdem die Nachwuchsmodel in der Villa angekommen sind. Klum ist es offenbar wichtig, dass dieser Clip weiter verbreitet wird.

Elsa von "Germany's Next Topmodel": Kandidatin trägt Wildfuchs

Unter den GNTM-Teilnehmerinnen entsteht eine kontroverse Diskussion. Alle gegen Elsa! "Ich kann es nicht mal berühren, weil ich eine Doku gesehen habe, in der Tiere gehäutet werden", erklärt eine Kandidatin. Elsa steht zu ihrer Haltung, findet Kunstpelz nicht schön und hat daher kein Problem mit Echtpelz: "Ich habe es nicht mit meinen eigenen Händen getötet. Das ist mir wichtig."

Kritik an GNTM: Heidi Klum nimmt Stellung

Heidi Klum sieht sich wiederholt mit Kritik konfrontiert. Schon vor der ersten Folge der neuen GNTM-Staffel erklärte die 49-Jährige, dass "alles echt" sei und man bei der TV-Show nicht manipuliere. "Alles, was die Models tun und sagen, ist einzig und allein ihre Entscheidung", erklärte Heidi Klum. Zuletzt beschwerten sich etwa die Ex-Kandidatinnen Lijana Kaggwa und Tessa Bergmeier über Produktion und "Model-Mama" Heidi Klum.

Ex-Kandidatin Tessa Bergmeier: "Heidi Klum, Bildungsauftrag nicht vergessen"

Nach dem Pelz-Gate meldet sich jetzt auch Dschungelcamperin Tessa Bergmeier zu Wort. Sie ist überzeugte Veganerin und schimpft über GNTM in der Instagram-Story: "Wenn man bedenkt, wie grausam und schrecklich diese Tiere gehalten, gequält und bei lebendigem Leib und Bewusstsein die Haut vom Körper gezogen wird." Außerdem verlinkt sie den persönlichen Account von Heidi Klum und schlägt zurück: "Bildungsauftrag nicht vergessen." Dazu setzt sie unter anderem den Hashtag "MordIstKeineMeinung".

Heidi Klum betont dagegen, wie vielfältig Meinungen sind. Ihre Haltung zu Echtpelz verrät sie nicht. Auf Diskussionen, Meinungsaustausch und Hass-Kommentare hat Heidi Klum schon seit vielen Monaten keine Lust mehr. Fans können auf ihrem Instagram-Kanal nicht mehr kommentieren.