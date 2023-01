Dschungelcamp-Klatsche für Heidi Klum: Tessa Bergmeier und Papis Loveday rechnen mit GNTM ab

Heid Klum präsentiert sich gerne als die Strahlefrau unter den Topmodels. Doch im Dschungelcamp scheinen zwei Kandidaten andere Erfahrungen mit ihr gemacht zu haben. Was werfen Tessa Bergmeier und Papis Loveday der "Germany's Next Topmodel"-Mama vor?

Und plötzlich ist Heidi Klum mitten im Dschungelcamp 2023 – zumindest im Geiste, denn zwei Promi-Kandidaten kennen das Mannequin persönlich durch ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel". Am Lagerfeuer im australischen Busch rechnen Tessa Bergmeier und Papis Loveday jetzt mit der 49-Jährigen ab.

Dschungelcamperin Tessa Bergmeier über Heidi Klum: "Sie ist eiskalt"

Tessa Bergmeier hat 2009 an der TV-Modelsuche von Heidi Klum teilgenommen und sorgte mit einem Stinkefinger-Eklat für einen der bekanntesten Rauswürfe der Show. Dadurch sei ein falsches Bild von ihr in der Öffentlichkeit entstanden, wie die Dschungelcamperin berichtet. "Was die aus mir gemacht haben", beschwert sie sich noch heute über die Zeit. Sie sei zu "einem Monster" gemacht worden, "nur weil ich selbstbewusst war und wusste, was ich wollte. [...] Sie haben mich als Bitch dargestellt."

Ihre Teilnahme an GNTM habe die Karriere von Tessa Bergmeier nachhaltig beeinflusst. Im Dschungeltelefon behauptet sie, kaum noch gebucht worden zu sein. "Ich konnte in Hamburg nicht weiter modeln, kein Kunde wollte mich noch haben." Über Heidi Klum sagt die Dschungelcamperin: "Sie ist eiskalt. Sie hat keine Empathie."

Tessa Bergmeier und Papis Loveday sprechen am Lagerfeuer über ihre Erfahrungen mit Heidi Klum. © RTL

Papis Loveday pöbelt gegen GNTM-Mama Heidi Klum: "Keiner darf mehr strahlen als sie"

Papis Loveday hat sich selbst eine Karriere als international erfolgreiches Model aufgebaut. Für "Germany's Next Topmodel" stand er 2018 als Laufsteg-Coach vor der Kamera und unterstützte die Nachwuchs-Beautys. Mit Heidi Klum scheint er in dieser Zeit keine positiven Erfahrungen gemacht zu haben. "Sie denkt nur an sich", sagt der 46-Jährige. "Keiner darf mehr strahlen als sie."

Tessa Bergmeier hat während ihrer Zeit bei GNTM jedoch nicht nur mit Heidi, sondern auch mit Günther Klum ihre Erfahrungen gemacht. Sie behauptet, Günther Klum habe sie nach ihrem Rauswurf aus der Model-Show unter Vertag nehmen wollen. "Ich hab dann gesagt: Nö, ich unterschreibe nix." Über ihren Stinkefinger-Ausraster sei die Dschungelcamperin froh, wie sie heute sagt.

