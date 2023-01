Dschungelcamp: Gigi Birofio ein Narzisst? Jetzt spricht Ex-Freundin Michelle

Bevor Reality-Star Gigi Birofio ins Dschungelcamp einzog, machte er in anderen Formaten vor allem mit seiner turbulenten On-off-Beziehung zu Michelle Daniaux Schlagzeilen. Im Interview erklärt sie, wie ihr Ex-Freund tickt und kann sich dabei auch ein paar Sticheleien nicht verkneifen.

Nach der gemeinsamen Teilnahme bei "Temptation Island" auf RTL+ war endgültig Schluss zwischen dem Trash-Paar Michelle und Gigi. Die Österreicherin hat sich jetzt zu ihrem Ex-Freund geäußert - und offenbart dabei, wie viel von der Gigi-Show eigentlich echt ist.

Im des Dschungelcamps stand Michelle Rede und Antwort - und erklärt, ob Gigi im wahren Leben auch so ist, wie er sich im Dschungel zeigt: "Ja und nein. Er ist in echt auch verpeilt und verrückt und lustig zwischendurch. Aber er übertreibt seine Lage extrem, weil er weiß, damit generiert er Sendezeit und es kommt beim Zuschauer gut an. Das macht er allgemein fürs TV. Er weiß schon, wie er gut polarisiert".

Gigi Birofio: Pups und Haar-Knabbereien

Auch Gigis kuriose Aktionen wie ein angeblich nicht mehr zu haltender Pups bei der Dschungelprüfung oder an Cecilia Asoros Haaren zu knabbern sieht Michelle mehr als Show - sie gibt allerdings auch zu: "Durch unsere Vergangenheit finde ich gar nichts witzig, was er macht".

Denn Gigi hat laut Michelle auch eine andere Seite: "Dieses extrem Selbstverliebte und dieses 'Ich bin Gott und ihr seid alle meine Untertanen' – das sind narzisstische Züge", erklärt Michelle (die selbst ein Psychologie-Studium begonnen hat) im Einzel-Interview mit . "Das ist Fakt und damit kann ich nichts mehr anfangen. Das habe ich lange genug mitgemacht." Noch mal käme ihr so ein Mann offenbar nicht ins Haus: "Ich weiß, wenn ich einen Mann treffe, der solche Züge aufweist – rennen!"

Michelle über Gigi: Er hat auch eine herzliche Seite

Im Bezug auf Gigis Gespräch mit Jolina Mennen und deren Lebensgeschichte inklusive Geschlechtsangleichung findet Michelle jedoch auch warme Worte für Ihren Ex-Freund: "Im Dschungel habe ich mitbekommen, dass er bei der Geschichte von Jolina sehr empathisch reagiert hat" und fügt hinzu: "Das zeigt, dass er auch eine herzliche Seite hat, nicht nur diese dumme und verpeilte. Und die hat er auch, sonst wäre ich nicht mit ihm zusammen gewesen. Ich fände es schön, wenn er ein bisschen mehr davon zeigen würde."