Cosimo Citiolo enthüllt traurigen Grund für Dschungelcamp-Teilnahme: "Scheiß Insolvenz"

Als Kandidat im Dschungelcamp lässt sich viel Geld verdienen. Doch der ein oder andere Star scheint die Gage sehr viel nötiger zu haben, als man erwartet hätte. Cosimo Citiolo packt über die wahren Gründe seiner Teilnahme aus.

Glamouröse Partys, schnelle Autos, Luxus-Villas und jede Menge Moneten – das Leben eines Promis kann durchaus glanzvoll sein. Tatsächlich müssen einige Stars und Sternchen jedoch darum kämpfen, Jobs zu ergattern, um die Miete bezahlen zu können. Wie schnell es in der Branche der TV-Stars bergab gehen kann, offenbart jetzt Cosimo Citiolo im Dschungelcamp anhand von eigenen Erfahrungen.

Cosimo Citiolo offenbart Insolvenz: "Ich bin abhängig von Reality-Formaten"

Der ehemalige DSDS-Kultkandidat, der als "Checker vom Neckar" bekannt wurde, hatte in den letzten Jahren Auftritte in den bekanntesten Realityshows wie "Kampf der Realitystars" (2021) und "Das Sommerhaus der Stars" (2022). Trotzdem leidet er unter den Erfahrungen, die er mit den falschen Leuten gemacht hat: "Das ist so eine abgewichste Branche. Ich habe so vielen Leuten geholfen. Und wenn du dann Hilfe brauchst, dann ist kein Schwanz da", erzählt er am Lagerfeuer seinem Mitstreiter Gigi Birofio.

Durch seine TV-Jobs hat Cosimo Citiolo bislang auch nicht finanziell ausgesorgt, eher im Gegenteil, wie er berichtet: "Mich hat aber bis jetzt nur eine Sache so richtig beschäftigt: Das ist diese scheiß Insolvenz." Einen Ausweg aus dieser Misere sieht der 41-Jährige darin, möglichst viele Angebote anzunehmen. "Daher muss ich immer hoffen, dass wieder ein Format kommt und ich dann wieder Geld verdiene. Deshalb bin ich jetzt in so einer Phase, wo ich von Reality-Formaten abhängig bin!"

Warum ist Cosimo Citiolo pleite?

Aber was ist mit dem Geld passiert, das Cosimo über die Jahre durch TV-Auftritte und Musik verdient hat? Der Dschungelcamp-Star hat offenbar auf das falsche Pferd gesetzt – auf sich selbst. "Im Mai 2019 habe ich einen Kredit aufgenommen, hab' alles in Musik reingesteckt." Heute bereut er diese Entscheidung. "Hätte ich doch lieber einen Friseurladen aufgemacht."

Ob Cosimo Citiolo durch seine Teilnahme am Dschungelcamp finanziell wieder besser dastehen wird? Laut Branchen-Experte Julian F.M. Stoeckel verdient der Dschungelcamper durch die Show etwa 20.000 bis 40.000 Euro.