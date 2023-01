Helena Fürst schimpft über Dschungelcamperin Tessa Bergmeier: "Will sie mich nachahmen?"

Bahnt sich da etwa eine mediale Promi-Schlammschlacht an? Helena Fürst teilt auf Facebook ordentlich gegen Dschungelcamperin Tessa Bergmeier aus.

Wenn das Dschungelcamp im TV läuft, schalten sich auch immer wieder Promis ein, die nach ihrer Teilnahme eigentlich in der Versenkung verschwunden sind – wie etwa Helena Fürst. Die Trash-TV-Aktrice knöpft sich in einem Facebook-Posting Kandidatin Tessa Bergmeier vor.

Harter Vorwurf: Hat Tessa Bergmeier einen Plan fürs Dschungelcamp?

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" polarisiert das Ex-GNTM-Model Tessa mit ihrem sprunghaften Verhalten. Mal fordert sie von ihren Mitstreitern mehr Verständnis für Veganer, dann beschwert sie sich über die Essensrationen, in einem ruhigen Moment berichtet sie von ihrer bipolaren Störung. Helena Fürst unterstellt der Reality-Beauty jedoch Kalkül und behauptet, sie sei mit einem Plan in die Show gegangen.

Helena Fürst: "So plump und drüber war ich nicht"

Die ehemalige TV-Sozialfahnderin poltert auf Facebook öffentlich gegen Tessa Bergmeier. "So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass Tessa alles von langer Hand geplant hat. Sie hat einen Song ab diese Woche. Will sie mich nachahmen?", schreibt Helena Fürst in ihrem Posting. "Oh ne bitte nicht! So plump und drüber war ich nicht."

Die 48-Jährige macht nicht einmal vor der psychischen Erkrankung von Dschungel-Tessa halt, denn sie scheint das ebenfalls für Berechnung zu halten. "Wenn sie krank ist, hat sie da nix zu suchen oder nicht zu jammern. Das erklärt auch, warum sie alles mit der veröffentlichten Krankheit entschuldigen will. Das ist kein Freibrief!" Wenn es nach Helena Fürst gehen würde, wäre das Model nicht mehr lange im Dschungelcamp. "Ganz ehrlich, keine Prüfungen mehr für sie und als erste raus. Besser für sie und das Publikum."

Bislang kann sich Tessa Bergmeier zu den Vorwürfen nicht äußern, denn sie ist immer noch im Dschungelcamp. Ob sie nach der Show zum Gegenschlag ausholen wird, bleibt abzuwarten. Aber das Model ist nicht unbedingt bekannt dafür, ruhig zu sein.