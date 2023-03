Gage von Dieter Bohlen bei DSDS: Pop-Titan wehrt sich gegen angebliche Enthüllung

Ärgert sich Dieter Bohlen über die DSDS-Gagen? Das behauptet zumindest eine deutsche Tageszeitung. Der Pop-Titan hat sich bereits dazu geäußert.

Ob "Promi Big Brother", "Dschungelcamp" oder andere Promi-Shows – wenn es um ihre Gagen geht, zeigen sich die VIPs meist sehr verschwiegen. "Bild" will nun die Gagen der "Deutschland sucht den Superstar"-Juroren wissen; sowie ein damit einhergehendes Bohlen-Ärgernis. Der 69-Jährige streitet dies auf Social Media jedoch ab.

In dem Artikel, der mit "Diese Summe wird Bohlen ganz schön ärgern" betitelt wurde, legt " " die angeblichen Gagen der DSDS-Juroren offen. Laut dem Bericht sollen Newcomerin Leony 250.000 Euro und Pietro Lombardi 400.000 Euro bekommen. Dann gäbe es angeblich einen großen Sprung zu Katja Krasavice mit 800.000 Euro. Dieter Bohlen soll eine Gage von 1.000.000 Euro erhalten.

Eine Million Euro: Angebliche Gagen der DSDS-Juroren

Bohlen soll angeblich verärgert sein, dass Katja Krasavice nur 200.000 Euro weniger verdienen würde. Mit ihr liegt er seit dem Sexismus-Skandal um Teilnehmerin Jill Lange im Zwist. Zudem soll der Pop-Titan verwundert sein, dass sein DSDS-Buddy Pietro Lombardi nur die Hälfte von Katja Krasavice kassieren soll.

Was ist dran an dem Seitenhieb gegen Bohlen und an den angeblichen Gagen der Juroren? Glaubt man der Instagram-Story des Chef-Jurors, dann stimmen diese Zahlen nicht. "Schwachsinn wie fast immer", kommentierte Dieter Bohlen die Schlagzeile der "Bild". Ob er sich nur auf die Behauptung, er würde sich über die Gagenverteilung ärgern, bezog? Oder geht es um die tatsächlichen Summen? Beides geht aus seiner Story nicht hervor.

Die anderen Jurymitglieder haben sich zu ihren angeblichen Gagen noch nicht öffentlich geäußert.