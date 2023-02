Dieter Bohlen schimpft über DSDS-Kandidaten: "Es wird sich nie was ändern"

In der aktuellen Staffel von DSDS wird fleißig gesungen und geprobt – sehr zum Missfallen von Chefjuror und Pop-Titan Dieter Bohlen. Der Musikproduzent nahm seine Fans auf Instagram mit hinter die Kulissen.

Die aktuelle Staffel DSDS läuft auf Hochtouren und Juror Dieter Bohlen teilt auf seinem Instagram-Account einen Ausschnitt einer gemeinsamen Gesangs-Session der Kandidaten. Begeistert ist der 69-Jährige von dem spontanen Konzert allerdings nicht.

Dieter Bohlen regt sich über DSDS-Kandidaten auf

"Die singen den ganzen Tag und dann wundern die sich, dass sie am nächsten Tag nicht singen können", erzählt der Pop-Titan, während seine Schützlinge im Hintergrund fleißig üben.

"Die singen acht Stunden jetzt da und morgen sagen sie alle zu mir 'Oh Dieter, meine Stimme'. Es wird sich nie was ändern. Zwanzig mal in jeder Staffel und jeder versucht am lautesten zu singen", beklagt Dieter sich und fügt an Co-Juror Pietro Lombardi gewandt hinzu: "Du hast dich immer rausgehalten." Das bestätigt der ehemalige "DSDS"-Gewinner: "Ich war raus, ich musste mich konzentrieren."

Bohle-Kritik: So reagieren die Fans

In den Kommentaren ist die vorherrschende Meinung klar: singen lassen. Allerdings gibt es auch Kritik über die Motivation der Kandidaten: "Du wärst doch sicherlich nicht anders gewesen, als du jung und nicht berühmt warst. Lass sie doch und erfreue dich, dass überhaupt jemand sich dafür interessiert. Schlimmer ist jedoch, dass die meisten das wegen dem Geld machen und nicht wegen der Freude am Singen."

"Genieße den Gesang, es ist ein Ausdruck der Freude. Später werden sie sich alle an diesen Augenblicke des glücklichen Zusammensein erinnern", meint eine andere Nutzerin.