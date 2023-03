"Ich kann nicht mehr": Sorge um Daniela Katzenberger – wie geht es der TV-Blondine wirklich?

Was ist denn bei Daniela Katzenberger los? Der Reality-TV-Star zeigt auf Instagram besorgniserregende Fotos aus einem Krankenzimmer – inklusive Tropf im Arm.

Daniela Katzenberger scheint es aktuell gesundheitlich nicht gut zu gehen. In den vergangenen Tagen hatte sich die Kultblondine bereits krank im Bett gezeigt, jetzt bekam sie sogar eine Infusion. Was fehlt ihr?

Daniela Katzenberger am Tropf: Wie geht es der Kultblondine?

In ihrer Instagram-Story hatte Daniela Katzenberger erklärt, dass sie bereits seit über zwei Wochen mit einer Erkältung zu kämpfen habe. Zwischendurch gehe es ihr für ein bis zwei Tage gut, dann schlage die Krankheit allerdings wieder zu. Beim Husten hatte sie derartige Schmerzen, dass sie kaum noch reden konnte, wie in einem Clip zu sehen war.

Daniela Katzenberger geht es gesundheitlich nicht gut. © Instagram/danielakatzenberger

Am Mittwoch (8. März) postete die 36-Jährige Fotos, die sie mit einem Tropf im Arm auf einer Liege in einem Krankenzimmer zeigen. "Kann nicht mehr", schrieb sie zu den Schnappschüssen. Seither hat sich Daniela Katzenberger nicht mehr bei ihren Fans gemeldet.

Zoff bei Peter und Iris Klein: Kann sich Daniela Katzenberger nicht auskurieren?

Offenbar benötigt die kultige TV-Blondine dringend Ruhe, um sich richtig auszukurieren. Aber die wird ihr bei der öffentlichen Schlammschlacht, die sich ihre Mutter Iris Klein und Stiefvater Peter aktuell liefern, wohl erstmal nicht gegönnt. Das Ex-Promi-Paar teilt via Instagram ordentlich gegeneinander aus – es geht dabei um Geld und ein Auto.

Trotz ihres angeschlagenen Gesundheitszustands kümmert sich Daniela Katzenberger weiterhin um ihre Mutter und unterstützt sie in der schwierigen Zeit der Trennung. "Ich muss sie so ein bisschen aufpäppeln und es ist auch nicht so easy für sie, so ganz allein", sagte sie dazu. Vielleicht hat auch diese psychische Belastung dazu geführt, dass sich die 36-Jährige nicht erholen kann.