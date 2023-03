Daniela Katzenberger sorgt sich um Mutter Iris Klein: "Hat Momente, in denen sie zusammenbricht"

Zum Ehe-Drama um Iris Klein wollte sich Daniela Katzenberger eigentlich nicht mehr öffentlich äußern. Doch in ihrer Instagram-Story hat sie jetzt darüber gesprochen, wie es ihrer Mutter seit der Trennung geht. Noch immer habe sie Zusammenbrüche, so die Stieftochter von Peter Klein.

Der Zusammenhalt im Hause Katzenberger-Klein-Frankhauser scheint enorm zu sein, vor allem bei den Frauen der Promi-Familie. Während Mutter Iris Klein sich nach der angeblichen Affäre ihres Mannes mit ihrer gescheiterten Ehe auseinandersetzen muss, kümmern sich die Töchter rührend um die 55-Jährige. Daniela Katzenberger hat jetzt ausgeplaudert, wie sehr ihre Mutter unter der Trennung von Peter Klein leidet.

Daniela Katzenberger über Mama Iris Klein: "Es ist nicht easy für sie allein"

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Kult-Blondine gesundheitlich angeschlagen, sie muss das Bett hüten. Von Iris Klein wird sie liebevoll mit Medikamenten versorgt, doch eigentlich will die Katze für ihre Mutter da sein. "Ich muss sie so ein bisschen aufpäppeln und es ist auch nicht so easy für sie, so ganz allein", sagt sie in einem Clip an ihre Fans gerichtet. Mutter und Tochter wohnen auf Mallorca.

Daniela Katzenberger hat aber auch Respekt davor, wie die 55-Jährige die Trennung verarbeitet. "Sie schlägt sich echt gut, sie kämpft sich jeden Tag durch und gibt ihr Bestes." Trotzdem habe Iris Klein immer wieder mit ihren Gefühlen zu kämpfen, wie die TV-Blondine betont: "Dann hat sie ganz viele Momente, in denen sie zusammenbricht und ich auch nicht weiß, was ich ihr sagen soll. Sie kann es halt noch nicht wirklich begreifen."

Ehe-Drama bei Iris und Peter Klein: Daniela Katzenberger ist wütend

In ihrem Instagram-Clip äußert sich die "Katze", wie sie von ihren Fans genannt wird, auch über ihren Noch-Stiefvater Peter Klein. Dabei erklärt sie allerdings nicht, wie sie aktuell zu ihm steht. "Das macht mich auch so wütend. Also nicht auf ihn [Peter Klein, d.R.], sondern die Situation an sich, dass man das mit ihr gemacht hat." Für Daniela Katzenberger habe das, was ihre Mutter durchlebt, "niemand verdient".

Iris Klein selbst hält sich aktuell auf Instagram zurück, sie spricht nur noch wenig über ihre Trennung von Ehemann Peter. Vielleicht kommen die Beteiligten allmählich zur Ruhe und wollen ihre privaten Probleme nicht mehr in die Öffentlichkeit tragen?!