Geschwollene Lippen bei Yeliz Koc: Ochsenknecht-Ex lässt sich aufhübschen

Hoppla, hat da jemand etwa den Gang zum Beauty-Doc gewagt? Yeliz Koc zeigt sich auf Instagram mit verdächtig angeschwollenen Lippen. Was hat die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht machen lassen?

In der Glitzerwelt der VIPs ist es schon lange kein Tabu mehr, beim Thema Schönheit durch Profis nachhelfen zu lassen. Mittlerweile lassen sich auch nicht-prominente Menschen die ein oder andere Falte wegspritzen. Yeliz Koc hat sich jetzt einen Spaß erlaubt und präsentiert ihren Fans und Followern verdächtig angeschwollene Lippen.

Yeliz Koc: "So würde ich aussehen, wenn ich meine Lippen spritzen lassen würde"

"Also Leute, so würde ich aussehen, wenn ich meine Lippen spritzen lassen würde", erklärt die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht in einem Clip in ihrer Instagram-Story. Tatsächlich wirkt es auf den ersten Blick, als habe sie in der Mundpartie an Volumen zugenommen.

So schaut Yeliz Koc aus, nachdem ihre Lippen behandelt wurden. Was hat sie machen lassen? © Instagram/_yelizkoc_

Ochsenknecht-Ex klärt auf: "Die sind nur angeschwollen"

Doch dann klärt Yeliz Koc auf, was hinter ihrem Auftritt steckt. "Die sind nur angeschwollen. Ich habe meine Lippen pigmentieren lassen und die Schwellung geht auf jeden Fall noch weg", sagt sie dazu. Bei dieser Behandlung wird zwar auch eine Nadel, aber kein Hyaluron oder andere Filler verwendet.

Beim Anblick der Ochsenknecht-Ex muss sogar die behandelnde Kosmetikerin lachen: "Wer hätte gedacht, dass ich ihr die Lippen mache mit ihrer Nadelphobie." Ob sich Yeliz Koc erneut an einen derartigen Beauty-Trend trauen wird?