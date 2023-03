Stefan Mross wird von neuer Freundin ausgeladen: Was Eva Luginger plant

Die neue Beziehung von Stefan Mross schlägt hohe Wellen. Eva Luginger ist die beste Freundin von Mross-Ehefrau Anna-Carina Woitschack gewesen – und jetzt die neue Frau an seiner Seite. Wenige Tage nach Bekanntwerden der Liebe gibt die Schlagersängerin ihrem Partner schon einen Korb. Er wird nicht bei ihrer Schlagernacht auftreten.

Wochenlang verheimlichten Stefan Mross (47) und Eva Luginger (35) ihre Liebe. Warum deren Beziehung so heikel ist? Eva war einst die beste Freundin von Mross' Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack. "Das ist halt echt ein mieser Move, als beste Freundin. Das ist so ein Ehrenkodex, das geht überhaupt nicht", sagte jetzt "Promi Big Brother"-Siegerin Janine Pink zu RTL. Sie spricht für Anna-Carina, die tief verletzt ist. "Also das geht ihr wirklich tüchtig an die Nieren."

Janine Pink packt über Eva Luginger und die Karriere-Pläne aus

Janine Pink will wissen, warum Eva Luginger mit Stefan Mross zusammen ist: "Ja, sie fand halt das Leben toll – im Rampenlicht zu stehen, so eine Karriere anzustreben. Vielleicht möchte sie jetzt einfach nur in die Fußstapfen von Anna-Carina treten."

Absage: Eva Luginger lädt Stefan Mross bei der Schlagernacht aus

Ein erster Auftritt war gar schon angekündigt. Eva Luginger vor rund sechs Wochen auf Instagram: "Ich darf euch voller Stolz und Dankbarkeit verkünden, dass mein lieber Freund Stefan Mross mir an meinem ganz besonderen Abend zur Seite stehen wird." Ein Auftritt bei der "Eva Luginger Schlagernacht" sollte große Aufmerksamkeit bringen. Doch statt der Musik dominieren aktuell die Liebes-Schlagzeilen. Die Folge: Eva Luginger gibt ihrem Partner jetzt einen Korb! Stefan Mross wird wieder ausgeladen und nicht auftreten.

Darum wird Stefan Mross nicht bei der Schlagernacht auftreten

Auf der Facebook-Seite der Schlagernacht heißt es: "Da die beiden ihre Liebe nicht in die Öffentlichkeit tragen möchten und Privatsphäre für die neue Beziehung höchste Priorität hat, wird es aufgrund der Spekulationen über einen 'angeblichen Karriere-Sprung' seitens Eva, KEINEN AUFTRITT von Stefan Mross geben."

Janine Pinks Interview – und damit auch Anna-Carina Woitschacks Meinung – führte offenbar zu diesem Schritt. Zuvor erklärten Eva Luginger und Stefan Mross in der "Neue Woche": "Die Liebe zwischen Eva und mir soll etwas ganz Besonderes bleiben." Seine Eva "wolle eher im Hintergrund bleiben", erklärte Mross. "Sie ist eine starke Frau an meiner Seite, und ich möchte sie festhalten."

Eva Luginger und Stefan Mross: Schlagernacht am 6. Juli in Taufkirchen

Bei der Schlagernacht am 6. Juli in Taufkirchen wollten Eva Luginger und Stefan Mross erstmals als Liebes-Paar auftreten. Doch die Schlagersängerin hat für ihr Event auch andere Promi-Gäste geladen: Anita und Alexandra Hofmann, Die Grubentaler, Anni Perka sowie Hansy Vogt und Frau Wäber.