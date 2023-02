Ana Ivanovic wieder schwanger: "Er fragt mich, warum es so lange dauert"

Ex-Tennisspielerin Ana Ivanović und der ehemalige Fußballer Bastian Schweinsteiger bereiten sich auf das dritte Kind vor. In rund zwei Monaten soll das Baby schon zur Welt kommen. "Ich liebe es, schwanger zu sein", platzt es stolz aus Ana Ivanović im AZ-Interview heraus.

Ihr Strahlen ist einfach ansteckend. Ana Ivanović ist rundum glücklich und freut sich über ihre erneute Schwangerschaft. Vor knapp zwei Wochen zeigte die 35-Jährige zum ersten Mal ihren Babybauch. "Jetzt sind wir offiziell in der Unterzahl", kommentierte die schöne Ex-Tennisspielerin das Instagram-Foto mit Ehemann Bastian Schweinsteiger.

Ana Ivanović mit Babybauch: "Ich liebe es, schwanger zu sein"

Die Schwangerschaft haben Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger lange geheim gehalten – erst im dritten Trimester machten die beiden Ex-Sportler die frohe Kunde öffentlich. Der AZ sagt Ana Ivanović jetzt stolz: "Mir geht es sehr gut. Mein Mann und ich sind total glücklich und freuen uns sehr auf das neue Familienmitglied. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man das Baby im Bauch spürt. Ich liebe es, schwanger zu sein."

Bekommen Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger wieder einen Buben?

Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger haben bereits zwei Söhne (*2018, *2019). Ob das dritte Kind ein Mädchen wird? Mama Ana kennt sich mit Buben mittlerweile aus, betont im AZ-Interview aber: "Um ehrlich zu sein, ist das Wichtigste für uns, dass das Baby gesund ist, egal welches Geschlecht es hat. Natürlich sind wir jetzt mit Jungen geübt, aber ein Mädchen wäre auch schön. Wir freuen uns über ein Mädchen oder einen Jungen gleichermaßen."

Wann kommt das Baby von Ana Ivanović?

Natürlich sind auch schon die beiden Buben Luka und Leon aufgeregt. "Meine Jungs freuen sich schon sehr auf ihr neues Geschwisterchen", verrät Ana Ivanović. Besonders neugierig sei der fast fünfjährige Luka, sagt die 35-Jährige der AZ. "Er fragt mich, warum es so lange dauert", lacht die Bald-Dreifach-Mama. Schon in acht bis zehn Wochen soll das Baby da sein.

Ana Ivanović hat eigene vegane Kosmetik-Marke bei DM

Noch absolviert die schwangere Sport-Ikone auch Business-Termine. Vergangene Woche stellte sie Produkte ihrer eigenen veganen Kosmetik-Marke bei DM vor. Der AZ sagte sie: "Meine Kosmetiklinie besteht zu mindestens 92 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen. Wir verwenden Pflanzenzellwasser anstelle von Wasser. Die Zellen werden extrahiert und dann in einem Labor hergestellt. Ein Hightech-Verfahren, das auch die Pflanzen schützt, denn so sterben sie während des Prozesses nicht ab. Außerdem war es mein Plan, Hautpflegeprodukte zu entwickeln, die schnell und einfach für jeden anwendbar sind, aber trotzdem die gewünschte Wirkung haben." Ihr absoluter Beauty-Trick: "Manchmal lege ich die Augencreme vor der Anwendung in den Kühlschrank, damit ich einen noch stärkeren Kühleffekt habe."