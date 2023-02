Bastian Schweinsteiger wird zum dritten Mal Vater: Frau Ana zeigt Babybauch

Kind Nummer drei ist unterwegs! Bastian Schweinsteigers Ehefrau Ana Ivanović ist wieder schwanger. Die beiden teilen ein erstes Foto vom Babybauch. Ob es nach zwei Buben ein Mädchen wird?

Große Freude beim Traumpaar der Sport-Welt: Ex-Fußball-Star Bastian Schweinsteiger (38) und seine Frau, Ex-Tennis-Ass Ana Ivanović (35), werden zum dritten Mal Eltern.

Baby kommt: Bastian Schweinsteiger freut sich über Nachwuchs

Auf Instagram schreiben beide zu einem Foto, das Ana mit Babybauch zeigt: "Jetzt sind wir offiziell in der Unterzahl." Das Paar hat bereits zwei Söhne.

Schwangerschaft: Das Kind von Ana Ivanović kommt noch im Jahr 2023

Mit dieser freudigen Baby-Überraschung haben die Fans der ehemaligen serbischen Tennisspielerin nicht gerechnet. Nichts deutete auf ein süßes Geheimnis hin. Ana Ivanović und Ex-FC-Bayern-Spieler Bastian Schweinsteiger sind seit 2016 verheiratet.

Geburtstermin und Geschlecht noch nicht verraten

Wann genau das dritte Kind der beiden das Licht der Welt erblicken wird, ist noch unklar. Ganz sicher aber noch im laufenden Jahr 2023. Und auch das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes haben Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger noch nicht verraten.

Ana Ivanović war in letzten Jahren hauptsächlich als Tennis-Kommentatorin und -Analystin tätig. Bastian Schweinsteiger steht als Fußball-Experte in der ARD an der Seite von Esther Sedlaczek vor der Kamera.