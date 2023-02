Münchnerin kurz vor Nervenzusammenbruch: Alfons Schuhbeck erklärt Telefon-Ärger

Wochenlang wird eine Seniorin von Menschen angerufen, die eigentlich mit Star-Koch Alfons Schuhbeck sprechen wollen. Für die Münchnerin bedeutet das puren Stress. Nun ist die Ursache für den Telefon-Ärger endlich gefunden.

Aus Versehen mal einen Zahlendreher in eine Telefonnummer gebracht und dann bei der falschen Person am anderen Ende der Leitung gelandet? Das ist vermutlich jedem schon einmal passiert, was zwar oft etwas peinlich, aber meistens nicht weiter schlimm ist. Für eine Münchner Seniorin wurde genau so ein Dreher in den letzten Wochen aber zu einem absoluten Albtraum. Denn bei ihr landeten zahlreiche Anrufe, die eigentlich bei Star-Koch Alfons Schuhbeck ankommen sollten.

Ursache für die Panne war der Umzug von "Schuhbeck's Company"

Der Grund für diese Panne war anfangs etwas unklar, doch jetzt ist es sicher: Der Umzug von "Schuhbeck's Company" war schuld! Denn das Unternehmen, zu dem unter anderem Schubecks Gewürzladen und sein Online-Shop gehören, ist mit seinem gesamten Büro in Räume über dem Gewürzladen am Platzl gezogen – die Telefonanlage musste aufgrund der alten Technik allerdings zurückbleiben.

Durch Zahlendreher landeten Anrufe nicht bei Alfons Schuhbeck

Deshalb habe man dann einen neuen Anschluss einrichten wollen, wie Schuhbecks IT-Chef Ralph Weiss der " sagte – inklusive neuer Nummer. Wegen eines Zahlendrehers auf der Homepage landeten Anrufer dann aber vorerst bei der Seniorin und dann auf der Mailbox eines Mobiltelefons, statt bei "Schuhbeck's Company".

Nach wochenlangem Wirrwarr scheint der Spuk nun ein Ende zu haben, denn der neue Anschluss konnte endlich eingerichtet werden, sodass nun alle Anrufe da ankommen, wo sie hingehören. Im Umfeld von Alfons Schuhbeck.