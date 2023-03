Iris Klein kontaktiert Yvonne Woelke: Jetzt muss sich Peter Klein erklären

Die öffentliche Schlammschlacht geht weiter: Nun soll Iris Klein eine pikante Sprachnachricht und ein noch pikanteres Foto von sich und Peter Klein an Yvonne Woelke geschickt haben. Neben Woelke und Peter Klein hat sich nun sogar Oliver Pocher zu der Geschichte geäußert – und offenbar das besagte Bild veröffentlicht.

Die Dreiecksgeschichte rund um Iris (55) und Peter Klein (55) wird immer skurriler: Jetzt soll Iris Klein ihrer angeblichen Nebenbuhlerin Yvonne Woelke (43) pikante Sprachnachrichten und sogar ein Nacktfoto von Peter Klein geschickt haben. Peter Klein hat sich nun zu den Gerüchten geäußert.

Wie " " berichtet, soll Iris Klein in der Nachricht an Woelke unter anderem behaupten, dass sie und Peter Klein soeben Sex gehabt haben und beide nun duschen würden. Außerdem würde sie Woelke beim nächsten Mal ein Foto vom Geschlechtsakt zukommen lassen wollen. Obendrein soll Iris Klein dazu noch ein Foto aus dem Badezimmer geschickt haben, auf dem sie bekleidet und Peter Klein fast nackt sein soll. Auf Nachfrage der Zeitung hat Yvonne Woelke das Gerücht um die Sprachnachricht bestätigt: "Das stimmt! Sie hat mir Sprachnachrichten geschickt. Ich wundere mich sehr, warum sie mir solch intime Details preisgibt. Ich kann vieles ertragen, aber sicher nicht die beiden beim Sex."

Peter Klein: Iris Klein hat Foto heimlich gemacht

Peter Klein hat den Vorfall gegenüber der Zeitung aus seiner Perspektive geschildert: "Der Sex, den Iris behauptet, hat nie stattgefunden. Und ich möchte die Wahrheit hinter diesem Foto sagen. Es entstand am Weltfrauentag. Ich war an dem Tag Sport machen und bin dann in die Dusche gegangen. Plötzlich ging ohne Vorankündigung die Badtür auf und Iris stand im Raum. Ich war überrascht. Sie meinte, dass sie eine gute Nachricht für mich hätte, nämlich dass wir laut Anwalt spätestens in drei Monaten geschieden sind."

Das soll es aber noch nicht gewesen sein: "Sie ist beim Verlassen des Badezimmers plötzlich in der Tür stehen geblieben und hat ein Foto gemacht. Ich habe das am Flackern des Handybildschirms gesehen. Ich habe sie sofort zur Rede gestellt. Aber sie meinte, sie habe kein Foto gemacht." Dies entsprach aber scheinbar nicht der Wahrheit: "Jetzt zu hören, dass sie doch ein Foto gemacht und dieses auch noch rumschickt, macht mich traurig und wütend. Ich frage mich, wie tief kann man sinken, um einen Menschen, den man sehr geliebt hat, so in der Öffentlichkeit schlechtzumachen."

Oliver Pocher veröffentlicht Foto von Iris und Peter Klein

Auf Rachefeldzug will Peter Klein nun aber offenbar nicht gehen: "Ich habe große Angst, was ich noch alles erdulden und hinnehmen muss. Aber eins ist klar: Ich werde hier nicht Auge um Auge, Gleiches mit Gleichem vergelten. Ich kann nur an Iris appellieren, dass sie bitte zur Vernunft kommen soll."

Iris Klein hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert, Oliver Pocher hingegen schon: Er ist offenbar an das besagte Foto aus der Nachricht gekommen und hat es in seiner Instagram-Story veröffentlicht, wenn auch stark zensiert und versehen mit einer Warnung – vor Iris Klein. "Achtung: Diese Frau hat schwer einen an der Waffel! Wenn Sie sie oder ihre Familie sehen sollten, nehmen Sie ihr das Handy weg und verbieten Sie ihr Social Media. Sie ist auf dem Geisteszustand einer pubertierenden 15-Jährigen und hat ein starkes Aufmerksamkeitsdefizit", erklärt Pocher seinen Followern. Für Peter Klein hat er offenbar Mitleid: "Und befreien Sie diesen Mann! Er ist nackt und braucht Hilfe!"