Magari Charity Lunch in München: Markus Söder-Tochter Selina besucht Charity-Event

Lunchen, posten, Gutes tun – am Nikolaustag! Beim Charity-Event der Talent-Agentur "Magari International" in München machen sich VIPs wie Lara Joy Körner, Jessica von Bredow-Werndl und Markus Söder-Tochter Selina Söder am Nikolaustag für Jutta Speidels Verein Horizont e.V. stark!

Eine Advents-Charity am Zahn der Zeit! Daniela Giller, die Gründerin und Inhaberin der Talent-Agentur "Magari International", hatte am Mittag des Nikolaustags zahlreiche VIPs zum Charity-Lunch ins Pop-up "Winter Chalet" am "Brenner Operngrill" von Gastronom Rudi Kull geladen. Damit soll die Arbeit des gemeinnützigen Vereins "Horizont e.V." von Schauspielerin Jutta Speidel, der wohnungslosen Müttern und Kindern sowie sozial benachteiligten Familien neue Perspektiven gibt, unterstützt werden.

Jutta Speidel über Instagram-Charity: "Ich bin was dies angeht ein Dinosaurier"

Jutta Speidel freute sich über die Unterstützung – auch wenn sie selbst bei Instagram und Co. nicht aktiv ist, wie sie beim Lunch schmunzelnd erzählte: "Ich bin was dies angeht ein Dinosaurier. Das Ganze ist mir fremd. Ich kann Social Media nicht bedienen, kann ja nicht mal einen WeTransfer machen. Ich wurde eben anders aufgezogen und habe andere Qualitäten. Ich überlasse das denjenigen, die das wirklich können, freue mich aber über jeden, der uns heute mit Social Media unterstützt", verriet sie lachend.

Neuling auf dem Promi-Parkett: Markus Söder-Tochter Selina

Selina Söder kam mit Freund Raphael Netz und Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl zur Veranstaltung. Bei derartigen Society-Events war die Tochter von Ministerpräsident Markus Söder bisher eher nicht anzutreffen: "Das Reiten und mein Studium stehen für mich derzeit im Vordergrund", erzählte die BWL-Studentin. "Ich bin erstmals seit langem wieder bei einer solchen Veranstaltung. Ich freue mich darauf, heute neue Leute kennen zu lernen und auf inspirierende Gespräche", erzählte sie.

Selina Söder mit Freund Raphael Netz © BrauerPhotos / G.Nitschke

Wie hält sie es mit Instagram und Co.? Selina Söder: "Ich bin dort ehrlich gesagt noch nicht so aktiv. Mal sehen, wie es sich entwickelt. Ich habe derzeit um die 5.000 Follower." Was strebt sie beruflich an? Soll das Dressurreiten ihr Steckenpferd werden? "Derzeit ist es noch ein Hobby, aber ich freue mich, wenn ich es weiter ausbauen kann. Umso professioneller ich den Reitsport ausübe, umso schöner wird es."

