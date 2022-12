Joel Beckenbauer und Freundin Jessica: Gibt es bald eine Hochzeit?

Mit Freundin Jessica schwebt Joel Beckenbauer aktuell auf Wolke sieben. Wird der Sohn von Franz Beckenbauer bald vor den Traualtar schreiten? Was halten seine Eltern von der Frau an seiner Seite?

Seit seiner Geburt steht Joel Beckenbauer aufgrund seines prominenten Nachnamens im Rampenlicht, denn sein Vater ist niemand Geringeres als Fußball-Legende Franz Beckenbauer. Der 22-Jährige lebt aktuell mit seiner Freundin Jessica Martl in Salzburg, wo beide studieren. Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Joel Beckenbauer über Freundin Jessica: "Man darf in der Liebe nicht nachlassen"

Joel Beckenbauer lernte seine Jessica mitten in der Corona-Krise im November 2020 kennen. Der Liebe hat die harte Lockdown-Zeit nicht geschadet, das Paar scheint sehr glücklich miteinander zu sein – vielleicht auch, weil der Promi-Sohn in Sachen Beziehung von seinem Vater gelernt hat. "Happy wife, happy life", sagt er im Gespräch mit "Bunte".

Mit seiner 22-jährigen Freundin könnte sich der Sohn von Franz Beckenbauer den Gang vor den Traualtar vorstellen, das Paar träumt von einer Hochzeit. Dass eine Beziehung jedoch auch Arbeit bedeutet, ist Joel bewusst, wie er erklärt: "Man muss miteinander reden, aufeinander eingehen und versuchen, den anderen zu verstehen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Vor allen Dingen darf man nicht aufgeben und in der Liebe nachlassen."

Franz Beckenbauer: Was hält er von seiner Schwiegertochter in spe?

Aber wie kommt Jessica Martl in der Familie von Joel an, was halten Franz Beckenbauer und dessen Ehefrau Heidi von der zukünftigen Braut? "Meine Eltern sind sehr happy mit Jessica. Sie ist bei ihnen mit offenen Armen aufgenommen worden", sagt der Promi-Sohn.

Franz Beckenbauer mit Frau Heidi mit Sohn Joel Beckenbauer. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Das dürften wohl die besten Voraussetzungen für eine gemeinsame Zukunft sein. Ob auch bald geheiratet wird? Darüber schweigt sich das Paar noch aus.