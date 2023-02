Natascha Ochsenknecht lästert über Beziehung von Sohn Jimi Blue: "Nicht gesund"

Droht Laura-Marie Geissler etwa das gleiche Schicksal wie Yeliz Koc? Die neue Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht scheint einen schweren Stand in der Promi-Familie ihres Liebsten zu haben. Mama Natascha Ochsenknecht macht sich Sorgen.

Mit ihrer Reality-Show "Diese Ochsenknechts" gibt die Promi-Familie einen Einblick in ihr glamouröses und wildes Leben – mit Erfolg, denn aktuell läuft bereits die zweite Staffel. Neu dabei ist Laura-Marie Geissler. Die Münchner Rennfahrerin und Freundin von Jimi Blue scheint sich jedoch die Akzeptanz des Ochsenknecht-Clans noch verdienen zu müssen.

Zu verliebt: Ochsenknecht-Familie nicht begeistert von Jimi Blues neuer Liebe

In der dritten Folge von "Diese Ochsenknechts", die bei dem Pay-TV-Anbieter "Sky" ausgestrahlt wird, geht es eigentlich um die Vorbereitungen für Cheyennes Hochzeit. Doch auch Laura-Marie ist Thema bei der TV-Familie – allerdings nicht unbedingt positiv. Offenbar ist Jimi Blue Ochsenknecht für seine Geschwister und Mutter zu sehr mit seiner neuen Freundin beschäftigt.

Natascha Ochsenknecht: "Dieses Zusammenhängen ist auf Dauer nicht gesund"

Natascha Ochsenknecht macht sich Sorgen um die frische Liebe des 31-Jährigen. "Dieses Zusammenhängen ist auf Dauer, finde ich persönlich, nicht gesund", erklärt das Model. Für den Reality-Show-Clan scheint Jimi Blue sich zu offensiv in die neue Beziehung zu stürzen. Auch Cheyenne Ochsenknecht zeigt sich skeptisch, was Laura-Marie Geissler angeht: "Sie ist einfach eine Frau für mich – eine nette Frau." Eine Freundin habe sie in der Rennfahrerin bislang nicht gefunden.

Die Ochsenknecht-Familie ist offenbar vorsichtig geworden, was die Frau an der Seite von Jimi Blue angeht. Immerhin hatte die Trennung von Yeliz Koc Auswirkungen auf alle, es entwickelte sich eine regelrechte Schlammschlacht auf Instagram. Oberhaupt Natascha Ochsenknecht wurde von der Influencerin gar als "Schwiegermonster" beschimpft. Auch Bonnie Strange, Ex von Sohn Wilson Gonzalez, hat bereits öffentlich mit der Familie abgerechnet. Ob Laura-Marie Geissler sich in dem TV-Clan noch behaupten kann, wird sich zeigen.