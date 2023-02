Schadenfreude gegen Iris Klein: Katzenberger-Mutter teilt gegen "boshafte Frauen" aus

Iris Klein hat in ihrer Instagram-Story am Montag ihrem Ärger mal wieder Luft gemacht. Thema dieses Mal: Schadenfrohe Frauen und Menschen, die private Unterhaltungen ausplaudern.

War das etwa ein Seitenhieb auf Djamila Rowe? In ihrer aktuellen Instagram-Story erzählt Iris Klein von schadenfrohen Nachrichten – und von Menschen, die private Gespräche an die Presse verkaufen.

Die Mutter von Daniela Katzenberger hat nach der Trennung von Peter Klein offenbar mit vielen Hassnachrichten zu kämpfen: "Es gibt so viele Menschen, grade auch Frauen, die schadenfroh sind, die freuen sich natürlich, dass die Ehe zerstört wurde, die freuen sich, dass ich alles verloren habe", erklärt sie auf Instagram.

Offenbar erfreuen sich viele Menschen an ihrem Liebeskummer und lassen sie das auch spüren: "Ich weiß nicht, warum dass so ist, aber es gibt so viele Menschen, die so boshaft sind. Ich kriege so viele böse Nachrichten, dass ich selbst dran schuld bin, dass er fremdgegangen ist".

Iris Klein: Seitenhieb gegen Djamila Rowe?

Doch neben den hasserfüllten Nachrichten hat Iris Klein offenbar noch andere Probleme in Bezug auf Nachrichten: Offenbar werden alle Informationen, die sie teilt, sofort weiterverbreitet oder gar an die Presse verkauft. Dabei erwähnt sie auch einen bestimmten Vorfall: "Wenn ich mit jemandem telefoniere, die verkaufen das ja auch an die Presse. Ihr habt das ja gesehen", erklärt sie. "Ich hab jemandem was gesagt, die hat es weiter erzählt und an die Bild-Zeitung verkauft."

Djamila Rowe plaudert Potenzprobleme von Peter Klein aus

Bei dem privaten Gespräch, von dem Iris Klein spricht, könnte es sich um ein Telefonat mit Dschungelkönigin Djamila Rowe handeln. Letztere hatte pikante Informationen aus einem Anruf an " " weitergegeben: "Iris und ich haben am 12. Februar telefoniert. Sie hat mir da erzählt, dass Peter für seinen Bodybuilding-Sport Steroide nimmt und deshalb ohne Viagra keinen mehr hochkriegt. Das ganze Liebesdrama hat sie vor mir ausgebreitet. Ich wollte das alles gar nicht wissen. Zu viele Informationen", erzählte die Dschungelkönigin damals der Zeitung.

Das Vertrauen von Iris Klein in andere Menschen scheint nach den Vorfällen nachhaltig angekratzt zu sein: "Es ist einfach so, dass ich gar niemandem mehr vertrauen kann, gerade hier auch auf Instagram."