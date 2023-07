Gesicht von Prinzessin Kate seltsam verändert: Arzt erklärt Eingriff

Ein klarer Fall von Botox in der Stirn, oder? Im Gesicht von Prinzessin Kate geht's verdächtig glatt zu. Für die AZ schaut ein Beauty-Doc genau hin und analysiert den möglichen Eingriff. Verräterisch sind vor allem die verbliebenen Falten oberhalb der Augenbrauen.

Natürlich strahlte Prinzessin Kate beim PR-Termin am Mittwoch. Sie ist schließlich Schirmherrin des Young V&A, einem Museum im Londoner Stadtteil Bethnal Green. Zur Eröffnung erschien die schöne 41-Jährige in einem recycelten Dress. Bereits in Wimbledon 2021 trug Kate das zartrosafarbene Blusenkleid mit Midirock, Knopfleiste und Taillengürtel aus dem Hause Beulah London. Danach ging es noch in eine Grundschule. Ihre Optik überraschte royale Beobachter dennoch. War die Ehefrau von Thronfolger Prinz William etwa beim Schönheits-Doc?

Dr. Edouard Manassa in seiner Praxis in der Kaufingerstraße. © st

Neue Fotos von Prinzessin Kate: Stirn mit Botox geglättet?

Kates Stirn sieht ziemlich unnatürlich aus. Die Falten sind ausgerechnet in der Mitte verschwunden, wie die neuesten Fotos aus der Grundschule am Mittwoch zeigen. Die 41-Jährige unterhält die Kinder und spielt mit ihnen. Kate ist so entzückt, dass ihre Mimik dabei extrem stark ist. Dabei gibt sie ein Beauty-Geheimnis preis, das auch dem Plastischen Chirurgen Dr. Edouard Manassa auffällt.

"Typische Zeichen": Beauty-Doc analysiert das Gesicht von Kate

Die AZ zeigte dem Schönheits-Doc die neuesten Bilder von Prinzessin Kate. Sofort erkennt er eine angepasste Optik: "Hier ist sehr wahrscheinlich im Bereich der Stirn eine Botox-Behandlung erfolgt. Botox legt die Muskeln vorübergehend für drei bis sechs Monate im Anwendungsbereich still. Typische Zeichen dafür sind, dass die Falten zentral auf der Stirn komplett verschwunden sind, die Falten aber seitlich oberhalb der Augenbrauen noch sichtbar sind. Wir Plastische Chirurgen nennen dieses Phänomen 'Komma-Falten', weil sie wie ein großes Komma oberhalb der Augenbraue sichtbar und relativ schwer zu behandeln sind."

Prinzessin Kate hat Spaß mit den Grundschülern aus London. © imago/Avalon.red

Behandlung mit Botox: "Komma-Falten" sind knifflig

Doch nur einem guten Beauty-Doc gelingt die perfekte Anwendung des Nervengifts Botulinumtoxin, wie Dr. Manassa der AZ weiter erklärt: "Will man diese 'Komma-Falten' mit Botox behandeln, dann sinken die Augenbrauen. Die Folge wäre ein müder Look. Entgegenwirken kann man aber mit einer 'Baby Botox'-Einheit oberhalb der Augenbraue."

2019 konnte Kate ihre Stirn noch runzeln. © imago/i Images

Botox-Spritze für Royals: Kates Behandlung könnte erst vor wenigen Tagen erfolgt sein

Dr. Edouard Manassa, zu dem auch Münchner Promis in die PAAU-Praxis kommen, erkennt sogar, dass Kates Botox erst noch wirken muss. Der AZ sagt er: "Es spricht sehr viel dafür, dass Prinzessin Kate sich Botox erst kürzlich spritzen ließ. In den ersten zwei bis drei Wochen nach der Botox-Behandlung verschwinden zwar die Falten zentral auf der Stirn, aber eben nicht im nicht behandelten Bereich oberhalb der Augenbrauen. Dadurch erklärt sich der große Falten-Unterschied. Das gleicht sich im weiteren Verlauf der Wochen wieder aus."

Dass Prinzessin Kate ihre Botox-Behandlung öffentlich macht, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Denn: Normalerweise sprechen Royals nicht über Arztbesuche.

Sarah Ferguson hat diese Regel in dieser Woche gebrochen. Die Exfrau von Prinz Andrew wollte ihre Brustkrebs-Erkrankung nicht länger verheimlichen. In einem Podcast gab "Fergie" ehrliche Einblicke über die Krankheit und die OP samt Brustamputation.