Ryan Gosling dreht im Plastik-Look "Barbie"-Film: Doppelgänger Ludwig Lehner setzt vor Wiesn-Start auf Botox

Hollywood-Star Ryan Gosling dreht im quietschbunten Plastik-Look gerade den "Barbie"-Film – sein berühmter Doppelgänger Ludwig Lehner setzt vor dem Wiesn-Start auf die Botox-Spritze. Die AZ war exklusiv dabei.

Offen über seinen Besuch beim Schönheits-Doc zu sprechen, ist für Ludwig Lehner (33) kein Problem. Als das bekannteste Double von Hollywood-Star Ryan Gosling lässt er die AZ sogar mit ins Behandlungszimmer. Der 33-Jährige machte 2017 durch seinen von Joko und Klaas initiierten Auftritt bei der Goldenen Kamera Schlagzeilen.

Botox bei Männern: Ludwig Lehner will Tabu brechen

"Es darf kein Tabu mehr sein, dass auch Männer dazu stehen, in Sachen Schönheit nachzuhelfen. Das Alter geht auch an mir nicht spurlos vorbei. Außerdem steht die Wiesn bald an und natürlich möchte ich da frisch aussehen", gibt Ludwig Lehner zu.

2017 betrat Ludwig Lehner als Ryan-Gosling-Double die Bühne der Goldenen Kamera © dpa/Christian Charisius

Ryan Gosling steht als "Ken" für "Barbie" vor der Kamera

Der "echte" Ryan Gosling dreht gerade frischblondiert als "Ken"-Hauptdarsteller den von Fans heiß ersehnten "Barbie"-Film, der 2023 ins Kino kommt. Setzt jetzt auch sein berühmter Doppelgänger auf den Plastik-Look? "Nein", sagt Ludwig Lehner und lacht laut. "Es ist meine erste Spritze. Ich habe zwei Falten auf der Stirn, die mich grimmig aussehen lassen. Man muss unterscheiden, ob man ein bisschen mit Botox nachhelfen lässt oder ob die komplette Mimik zum Stillstand gebracht wird", so der gelernte Koch zur AZ.

Hollywood-Star Ryan Gosling wurde im kanadischen London geboren © imago/agefotostock

TV-Star Lehner glaubt, dass auch Ryan Gosling (41) beim Beauty-Doc war. "In Hollywood ist das doch gang und gäbe. Wenn er sich aufhübschen lassen hat, dann hatte er definitiv einen guten Arzt. Man sieht es nicht."

Beauty-Doc: "Bei Männern ist der Wall-Street-Look gefragt"

Gerade bei Männern gibt es noch immer große Vorbehalte, wenn es um Gespräche über eigene Sitzungen beim Beauty-Doc geht. Das weibliche Geschlecht geht damit viel offener um.

"Bei den Frauen sind Beauty-Behandlungen im Mainstream angekommen. Die breite Masse an Männern traut sich noch nicht so recht. Es sind eher Herren aus der Society sowie erfolgreiche Geschäftsführer und Selbstständige, die zu uns kommen. Aber der Trend zeigt, dass das Äußere in der Businesswelt immer wichtiger wird. Der Wall-Street-Look ist gefragt: Das sind gesundheitsbewusste Männer mittleren Alters, die den Druck und die Konkurrenz der Jüngeren spüren oder fürchten. Sie wollen nicht unbedingt jünger, sondern frischer aussehen", sagt Dr. Edouard Manassa, Facharzt für Plastische Chirurgie. Der 52-Jährige ist Gründer von PAAU und hat im Douglas-Store in der Kaufingerstraße eine eigenständige Praxis.

Ryan Goslings Doppelgänger Ludwig Lehner mit Schönheits-Doc Dr. Edouard Manassa © st

Der Mediziner berichtet der AZ, dass zehn Prozent der Patienten in München Männer sind. "Die Tendenz ist steigend. Die Männer lassen sich vor allem Stirn und Zornesfalte behandeln." Außerdem verrät er: "Wir spüren schon jetzt einen Anstieg an Patienten, die sich vor dem Oktoberfest behandeln lassen wollen."

Nach der Botox-Behandlung: Ludwig Lehner betrachtet das Ergebnis © st

Ludwig Lehner: "Überhaupt nichts dabei, wenn man sich Falten wegspritzt"

Ludwig Lehner freut sich auf den Wiesn-Start mit frisch gebotoxter Stirn. Er steht zu seinem Eingriff und will anderen Männern Mut machen. Der Gosling-Doppelgänger zur AZ: "Ich vermute, dass sich viele Männer eine Behandlung vorstellen können, aber befürchten, von Freunden belächelt zu werden. Aber im Jahr 2022 darf eine Botox-Behandlung doch kein Tabuthema mehr sein! Es ist überhaupt nichts dabei, zuzugeben, dass man Falten wegspritzen lässt. Jeder Mensch entscheidet selbst, wie er mit seinem Körper umgeht. Es kommt doch darauf an, selbst glücklich und zufrieden zu sein. Es sollte einem egal sein, was andere denken."

Ob mit oder ohne Botox; ob Käfer oder Schottenhamel – das Oktoberfest wird ab dem 17. September stattfinden, das hat Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner am Donnerstag erneut bekräftigt.