Bewusstlos aufgefunden: Madonna liegt auf der Intensivstation – "Celebration"-Tour abgesagt

Schock für Millionen Madonna-Fans. Die Popikone liegt seit mehreren Tagen auf der Intensivstation. Ihr Manager gibt jedoch leichte Erwarnung. Die geplante "Celebration"-Tour wurde dennoch abgesagt.

Fans weltweit sorgen sich um US-Musikstar Madonna. Die 64-Jährige liegt bereits seit mehreren Tagen auf der Intensivstation – und muss nun ihre "Celebration"-Tour absagen. Ursprünglich sollte diese am 15. Juli im kanadischen Vancouver beginnen, auch vier Konzerte in Deutschland (je zwei in Köln und Berlin) waren geplant. Noch vor einer Woche postete die Sängerin Fotos von den Proben.

Laut ihres Managers Guy Oseary leidet die Popikone unter einer schweren bakteriellen Infektion, die zum Krankenhaus-Aufenthalt geführt hatte.

US-Portal berichtet: Madonna wurde bewusstlos aufgefunden

Nach Informationen des amerikanischen Portals "Page Six" war die Situation womöglich noch dramatischer: So sei Madonna am Samstag bewusstlos aufgefunden, in ein Krankenhaus in New York City und dort mindestens eine Nacht lang intubiert worden.

Tochter Lourdes (26) soll dem US-Portal zufolge die ganze Nacht nicht von der Seite ihrer Mutter gewichen sein. Manager Guy Oseary gab derweil leichte Entwarnung: "Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, aber sie ist immer noch in ärztlicher Behandlung. Es wird eine vollständige Genesung erwartet."

Madonna wollte mit "Celebration"-Tour ihre Karriere feiern

Mit ihrer Welttournee, die im Herbst auch nach Deutschland führen sollte, wollte Madonna das 40-jährige Jubiläum ihrer glanzvollen Karriere feiern. Mit über 300 Millionen verkauften Tonträgern und einem Vermögen von geschätzt einer Milliarde Dollar zählt die Popdiva zu den erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten.

Anfang des Jahres musste Madonna bereits einen persönlichen Schicksalsschlag verkraften, als ihr Bruder im Alter von 66 Jahren verstarb. Nun also die eigenen gesundheitlichen Probleme. Millionen Anhänger wünschen ihrem Idol, dass es bald wieder aufwärts geht – und die "Celebration"-Tour später doch noch stattfinden kann.