Hier recycelt Prinzessin Kate ihr rosa Wimbledon-Kleid von 2021

Dieses rosafarbene Blusenkleid hat es Styling-Queen Prinzessin Kate offenbar angetan. Bei einem Termin in London trug sie das elegante It-Piece nicht zum ersten Mal.

Prinzessin Kate setzte zweimal auf ihr rosafarbenes Kleid von Beulah London: bei einem Termin in London (li.) und bei einem Auftritt in Wimbledon 2021 (re.).

Prinzessin Kate (41) setzt einmal mehr auf Altbewährtes. Für einen Auftritt in London am Mittwoch hat die Frau von Prinz William (41) ihren royalen Kleiderschrank durchforstet und einen besonderen Look recycelt. Das zartrosafarbene Blusenkleid mit Midirock, Knopfleiste und Taillengürtel aus dem Hause Beulah London präsentierte Kate bereits 2021 auf dem Tennisplatz in Wimbledon.

Dieses Mal trug sie das elegante Outfit bei der Eröffnung des Young V&A, ein Museum im Londoner Stadtteil Bethnal Green. Kate ist Schirmherrin der Einrichtung und strahlte bei der Veranstaltung am Mittwoch, der auch einige junge Schülerinnen und Schüler der Globe Primary School beiwohnten.

Kate bekommt Geschenke für George, Charlotte und Louis

Während des Rundgangs sprach Prinzessin Kate mit den Verantwortlichen und Mitarbeitenden des Museums und umarmte die kleinen Besucherinnen und Besucher herzlich. Von der Schule erhielt Kate anschließend Goodie-Bags für ihre drei Kinder George (9), Charlotte (8) und Louis (5).

Für die Öffentlichkeit wird das Museum ab dem 1. Juli zugänglich sein. Besucherinnen und Besucher können dort fast 2.000 Objekte begutachten, die die Kreativität von Kindern anregen sollen.