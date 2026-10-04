Ein letztes Prosit: Zum Wiesn-Finale zeigen sich die Promis in Party-Stimmung

Das Oktoberfest 2026 geht zu Ende, am Sonntag schließt die 191. Wiesn ihre Pforten. Das letzte Wochenende wollen sich auch die Promis nicht entgehen lassen. Wer gibt auf der Theresienwiese zum Finale nochmal richtig Vollgas?

Oans, zwoa, gsuffa – dieser Trinkspruch ertönt am Sonntagabend (4. Oktober) zum letzten Mal auf der Wiesn. Nach 16 Tagen Bierbankschunkeln, Maßkrugstemmen und Trachtenschaulaufen endet das 191. Oktoberfest. Zum großen Finale strömen wieder zahlreiche Stars und Sternchen auf das Festgelände. Die Abendzeitung gibt einen Überblick, wie die Promis den Abschluss des größten Volksfests der Welt feiern.

Mario Gomez, Felix Neureuther, Palina Rojinski: Die VIPs feiern kräftig zum Wiesn-Ende

Am Samstagabend war die VIP-Dichte in Käfers Wiesn-Schänke wieder gewohnt hoch. So zeigte sich etwa Felix Neureuther zum ersten Mal auf dem Oktoberfest 2026. Die Ski-Legende posierte gemeinsam mit Thomas Schreiner, Vizepräsident des Charity-Golf-Vereins EAGLES e.V..

Thomas Schreiner und Felix Neureuther © Getty Images/Gisela Schober

Ebenfalls auf der Wiesn unterwegs waren am Samstag Schauspielerin Palina Rojinski, Ex-FC-Bayern-Star Mario Gomez und Verena Ofarim, Ex von Skandal-Promi Gil Ofarim. Auch Kai Pflaume war gut gelaunt auf der Theresienwiese unterwegs, obwohl zeitgleich seine Sendung "Wer weiß denn sowas XXL" in der ARD lief. Da es sich allerdings um eine Aufzeichnungssendung handelt, war das für den Moderator kein Problem.

Für Frédéric von Anhalt hatte sein Wiesn-Besuch zum Oktoberfest-Finale bittere Konsequenzen. Wie der Witwer von Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor der Abendzeitung verriet, wurde er von Bekannten mit einer Rechnung von 38.000 Euro sitzen gelassen. Nach einem rauschenden Abend voller Champagner und Party kann sich der Prinz jedoch nur noch teilweise erinnern: "Ich war total besoffen."

Nicht auf der Wiesn: Hier feiert Ralf Moeller Oktoberfest-Event mit Kahn-Bruder

Auch am Freitagabend war bei zahlreichen VIPs Partystimmung angesagt. So zeigte sich etwa Hollywoodstar Ralf Moeller in Feierlaune. Der Schauspieler erschien gut gelaunt in Tracht – allerdings nicht auf der Theresienwiese. In Käfers Stammhaus hatte der "Fine Dine Business Club" zum Oktoberfest-Event geladen. Mit dabei waren unter anderem Tänzerin Tiger Kirchharz und Axel Kahn, Bruder von Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn.

Conny und Jens Lehmann: Ex-Paar auf der Wiesn gesichtet

In Käfers Wiesn-Schänke hatte Unternehmer Willi Beier Freunde und Bekannte wie Conny Lehmann, Ex von Fußball-Legende Jens Lehmann, eingeladen. Pikant: Ihr ehemaliger Promi-Lebensgefährte saß nur einen Tisch weiter. Das einstige Paar hatte im Mai 2025 die Trennung bekannt gegeben.

Conny Lehmann und Ex Jens am Nebentisch auf Einladung von Willi Beier © API/Andy Knoth

Ebenfalls am Freitagabend in Käfers Wiesn-Schänke gesichtet: Schauspielerin Uschi Glas, die mit Ehemann Dieter Herrmann einen gemütlichen Oktoberfest-Ausflug genoss. Auch Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah zeigte sich bestens gelaunt auf der Wiesn.

In den Tagen zuvor war auf dem Festgelände der Theresienwiese ebenfalls einiges geboten: Thomas Müller etwa feierte in der letzten Oktoberfestwoche heimlich in München. Obwohl der einstige FC-Bayern-Held dem festlichen Treiben eine Absage erteilt hatte, kam er mit seiner neuen Partnerin (beinahe) unerkannt ins Bratwurst-Zelt. Und auch FDP-Politiker Martin Hagen zeigte sich auf der Wiesn mit seiner neuen Freundin Stephanie. In der AZ sprach das Paar exklusiv über seinen ersten Wiesn-Auftritt.

Welche weiteren VIPs zum letzten Wiesn-Wochenende nochmal Vollgas geben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.