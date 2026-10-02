Er strahlt an diesem Nachmittag noch ein bisschen mehr als sonst. FDP-Generalsekretär Martin Hagen kommt erstmals mit seiner Partnerin Stephanie auf die Wiesn. Die Abendzeitung trifft das Paar exklusiv unter der Bavaria. Gespeist und geschunkelt wird dann in der Ochsenbraterei.

Die Schulsekretärin aus der Nähe von Bremen kommt im Dirndl auf die Wiesn. Die beiden halten Händchen, blicken sich immer wieder tief in die Augen. Jeder sieht: Hier sprühen die Liebesfunken.

Martin Hagen und Partnerin Stephanie verliebt unter der Bavaria

"Steffi sieht sensationell im Dirndl aus, ich bin ganz begeistert", schwärmt Martin Hagen im Gespräch mit der Abendzeitung. "Und wir sind perfekt abgestimmt, als wäre es geplant gewesen", lacht seine Partnerin. "Aber es ist mein einziges Dirndl. Ich habe es vor zehn Jahren im Ski-Urlaub in Oberstdorf gekauft."

Für Martin Hagen ist der Wiesn-Ausflug mit seiner Liebsten eine gute Ablenkung. Politisch liegen hinter dem 45-Jährigen schwere Wochen. Für die FDP war der September ein Monat voller Wahl-Niederlagen. Unter Parteichef Wolfgang Kubicki (74) verpassten die Liberalen bei den Landtagswahlen in Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern jeweils den Einzug ins Parlament.

Hagen gibt sich kämpferisch, sagt der Abendzeitung: "Natürlich bin ich enttäuscht, aber es wirft uns nicht aus der Bahn. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Blatt noch wenden. Deutschland braucht ganz dringend starke Liberale." Erst im April 2027 stehen die nächsten drei wichtigen Urnengänge an: Im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen wird dann gewählt.

Erster Oktoberfest-Besuch von FDP-Generalsekretär und neuer Liebe

Nach der politischen Enttäuschung warten auf den FDP-Generalsekretär nun angenehme und vor allem private Stunden mit seiner neuen Partnerin. Für Hagen ist die Wiesn als Vaterstettener ohnehin ein Heimspiel. Für Nordlicht Stephanie ist der Münchner Festzirkus dagegen eine ganz neue Erfahrung. Hagen lässt es sich deshalb nicht nehmen, ihr das Oktoberfest von seiner schönsten, geselligen Seite zu zeigen. "Ich freue mich wirklich schon seit Wochen auf diesen besonderen Abend", sagt Martin Hagen der Abendzeitung. "Ich hatte Steffi schon für die Zugfahrten eine Playlist mit bayerischem und österreichischem Liedgut geschickt zur Wiesn-Einstimmung. Jetzt will ich Steffi zeigen, was das Oktoberfest für einen Bayern bedeutet."

Gemütlicher Wiesn-Ausflug als Paar: Martin Hagen freut sich schon seit Wochen auf diesen besonderen Moment. © Ben Sagmeister

Martin Hagen verliebte sich im Urlaub in schwangere Stephanie

Die Liebe von Martin Hagen und seiner Stephanie (40) begann vor einem halben Jahr mit einer Zufallsbegegnung im Urlaub am Kanaren-Strand, berichtete "Bild". Die Umstände waren ungewöhnlich: Stephanie war zu diesem Zeitpunkt schwanger und hatte sich gerade vom Vater ihres Kindes getrennt. Hagen selbst war bereits seit 2025 von seiner Ehefrau nach 15 Jahren getrennt. Ende Mai kam Stephanies Tochter zur Welt.

Patchwork-Fernbeziehung mit sechs Kindern

Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, erklärt Hagen. Und obwohl zwischen Niedersachsen, Bayern und der Hauptstadt hunderte Kilometer liegen, hält ihre Beziehung dem Alltag stand. Die 40-Jährige wohnt mit ihren Kids in der Nähe von Bremen; Hagen in Vaterstetten und Berlin. Das Paar führt deshalb eine Patchwork-Fernbeziehung. Hagen hat zwei Töchter, Stephanie zwei Söhne und zwei Töchter.

Ans Zusammenziehen denkt das Paar bislang noch nicht. © Ben Sagmeister

An ein gemeinsames Heim denkt das Paar bislang nicht. "Wir werden so schnell nicht zusammenziehen. Wir haben beide schulpflichtige Kinder. Wir versuchen uns jede Woche zu sehen. Maximal dürfen es zwei Wochen sein. Das ist dann aber wirklich das absolute Höchstmaß." Doch jetzt genießen der Politiker und seine Partnerin erstmal einen gemütlichen Wiesn-Ausflug.