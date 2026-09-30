Thomas Müller mit neuer Freundin auf der Wiesn – dieses Promi-Paar war auch dabei
Er zeigt ihr seit Monaten immer wieder seine Heimat. Am Dienstag besuchten Thomas Müller (37) und seine neue Freundin Eve Rose Bitbol (26) gemeinsam das Münchner Oktoberfest. Der Ex-Nationalspieler, ganz in Schwarz gekleidet und aus Kanada angereist, versteckt seine neue Liebe längst nicht mehr. Für Müller beginnt mit der gebürtigen Französin ein neues privates Kapitel.
Heimlich in München: Thomas Müller und Freundin Eve auf der Theresienwiese
Anfang Juni machte Thomas Müller, dessen Vertrag bei den Vancouver Whitecaps verlängert wird, die Trennung von Ehefrau Lisa öffentlich. Doch die Abendzeitung weiß: Das eigentliche Ehe-Aus erfolgte bereits lange davor. Seine Familie kennt die neue Partnerin längst. Die 26-Jährige machte 2025 ihren Abschluss an der renommierten ESSEC Business School, einer der führenden Wirtschaftshochschulen Europas.
Die Abendzeitung weiß exklusiv, wo Thomas Müller und Eve Rose Bitbol ihren Wiesn-Abend zunächst ganz privat verbrachten: im Bratwurst-Zelt der Wirte Eva und Werner Hochreiter. Dort feierte das Paar gemeinsam mit Kicker-Kumpel Mats Hummels und dessen Partnerin Nicola Cavanis.
Abendzeitung exklusiv: Müller und Hummels feiern mit Partnerinnen in der Bratwurst
Das Bratwurst-Zelt ist bei prominenten Wiesn-Gästen beliebt, die abseits des großen Trubels feiern möchten. Gerade für VIPs, die nicht ständig von Fotografen begleitet werden wollen, bietet das Zelt einen geschützten Rahmen. Insgesamt gibt es im Innenbereich gerade einmal 558 Sitzplätze.
Für Nicola Cavanis ist genau diese Diskretion wichtig. Das Model hatte bereits vor dem Wiesn-Start gegenüber der Abendzeitung betont, dass sie ihre Wiesn-Besuche am liebsten ungestört von Presse und Fotografen verbringt: "Ich gehe fünf Mal auf die Wiesn. Meist ganz privat."
Doppelter Liebes-Volltreffer: Müller und Hummels am Wiesn-Schießstand
Thomas Müller und Eve Rose Bitbol konnten ihren Abend in der Bratwurst entsprechend entspannt genießen. Später zog das prominente Quartett gemeinsam über das Festgelände. Am Schießstand trafen Müller, Bitbol, Hummels und Cavanis schließlich auch auf Fußball-Fans.
Einer von ihnen machte Bilder und Videos von der Begegnung. Besonders bemerkenswert: Die beiden Promi-Paare waren ohne sichtbare Security unterwegs. Der Bayern-Fan war sichtlich überwältigt: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll."
Thomas Müller und Eve Rose Bitbol zeigen mit ihrem Wiesn-Besuch: Ihre Beziehung ist längst kein Geheimnis mehr. Sie treten nun ganz selbstverständlich als Paar auf. Und nicht nur die beiden Fußball-Kumpels Müller und Hummels verstehen sich bestens. Auch ihre Partnerinnen haben sich offenbar angefreundet: Nicola Cavanis und Eve Rose Bitbol folgen sich mittlerweile auf Instagram.
Auch Maria Riesch im Bratwurst-Zelt
Ebenfalls am Dienstag ganz privat in der Bratwurst unterwegs: Wintersport-Legende Maria Riesch. Sie feierte dort mit Freundinnen, bevor es am Mittwoch weiter nach Ibiza ging.
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