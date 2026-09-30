Diskreter Promi-Hotspot: Hier feiert Maria Riesch letzten Wiesn-Besuch ganz privat

Das Oktoberfest neigt sich langsam dem Ende zu – aber viele Promis haben noch immer nicht genug. Am Dienstag feierte Maria Riesch mit Freunden ganz privat. Warum das Bratwurst-Zelt der Hochreiters vor allem bei VIPs äußerst beliebt ist ...

Maria Riesch ist ein großer Fan der Wiesn und hat das Festgelände noch ein letztes Mal für 2026 besucht.

Maria Riesch (41) stattete gemeinsam mit Freunden dem Oktoberfest am Dienstag einen letzten Besuch ab. Für den feierwütigen Trupp ging es jedoch nicht zum VIP-Treffpunkt in Käfers Wiesn-Schänke, sondern in einen wesentlich diskreteren Promi-Hotspot.

Letzter Wiesn-Besuch: Maria Riesch mit Freundinnen in Hochreiter's Zur Bratwurst

"One more time", schrieb Maria Riesch in den sozialen Medien zu ihrem finalen Wiesn-Besuch für 2026. Mit mehreren Frauen ging es für die einstige Ski-Rennläuferin in das Zelt Hochreiter's Zur Bratwurst, wie sie auf einem Foto präsentierte. Bei bestem spätsommerlichem Wetter wurde gemeinsam ein letztes Mal auf das größte Volksfest der Welt angestoßen.

Für VIPs ist das Zelt von Eva und Werner Hochreiter mit insgesamt 558 Innen- und 239 Außensitzplätzen seit vielen Jahren ein begehrter Treffpunkt. Im Gegensatz zu anderen VIP-Zelten – wie Kufflers Weinzelt oder Käfers Wiesn-Schänke – geht es dort nicht ums Sehen und Gesehenwerden, sondern einfach um eine schöne und gemütliche Oktoberfest-Zeit.

Maria Riesch feiert mit Freundinnen einen gemütlichen Nachmittag auf dem Oktoberfest. © Instagram/maria.riesch

Bratwurst-Wirtin Eva Hochreiter über Promi-Gäste: "Wir achten auf Privatsphäre"

"Natürlich sollen auch unsere prominenten Gäste bei uns unbeschwert feiern können, ohne sich verstecken zu müssen", erklärt Wirtin Eva Hochreiter der Abendzeitung. Genau das mache das Zelt Zur Bratwurst so besonders, worauf die 36-Jährige sehr stolz ist. "Wir achten auf ihre Privatsphäre und schaffen ihnen den Freiraum, die Wiesn genauso zu genießen wie jeder andere Gast – ganz ohne Presse und Fotografen."

Das Bratwurst-Wiesn-Wirtepaar Werner und Eva Hochreiter © imago/STL

Maria Riesch: "Kommt darauf an, wo man unterwegs ist"

Wie man ohne öffentlichen Rummel auf der Wiesn feiern kann, weiß auch Maria Riesch. "Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo man unterwegs ist", sagte sie der Abendzeitung vor wenigen Tagen. Und sollte die 41-Jährige dennoch erkannt werden, ist das für sie kein Problem: "Die meisten Leute sind freundlich und nett, das passt schon."

Nachdem die Wintersport-Ikone ihren letzten Wiesn-Tag inkognito gefeiert hatte, ging es am Mittwochmorgen mit dem Flieger nach Ibiza. Wie Maria Riesch der Abendzeitung im persönlichen Gespräch bei Cathy Hummels' WiesnBummel vergangene Woche verraten hatte, muss sie aktuell auf ihren Partner Johann Schrempf verzichten. Der Kreuzfahrtmanager ist mit der MS Europa II unterwegs und trifft seine Liebste erst Ende Oktober wieder, wenn sie zu ihm aufs Schiff kommt. Dann geht es für das Paar mit dem Luxusdampfer nach Kapstadt.