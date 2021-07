Durchtrainiert und braungebrannt: Sylvie Meis begeistert mit Bikini-Bild

Auf Instagram begeistert Sylvie Meis mit ihrem Hammer-Body zahlreiche Fans. Braungebrannt präsentiert die Moderatorin ihr knallhartes Sixpack im Bikini.

Wie jeden Sommer liegen auch 2021 Bikini-Fotos der Promi-Damen im Trend bei Social-Media. Sarah Connor posiert am Strand an der Côte d'Azur, Beatrice Egli zeigt sich im heimischen Pool und Lilly Becker zieht im Ibiza-Urlaub sogar blank. Doch jetzt kommt eine VIP-Lady, die alle in den Schatten stellt: Sylvie Meis!

"Golden Hour" im Bikini: So sexy zeigt sich Sylvie Meis

Mit 43 Jahren präsentiert die Moderatorin ihren durchtrainierten Hammer-Body im knappen Zweiteiler. Braungebrannt lehnt sie locker an der Rehling einer Yacht vor der spanischen Küste und schreibt dazu "Golden Hour".

Während das Gesicht von Sylvie Meis mit Hyaluron-Fillern vom Beauty-Doc faltenfrei gehalten wird, wie sie im Dezember 2020 offenbarte, hält sie ihren Körper wahrscheinlich mit knallhartem Training so knackig. Ihr Sixpack würde so manchen Profi-Sportler neidisch machen.

Sylvie Meis begeistert VIPs mit Sixpack: "Deine Disziplin ist bewundernswert"

Innerhalb weniger Stunden hat das Bikini-Bild auf Instagram über 30.000 Likes erhalten. Promi-Freunde von Sylvie Meis zeigen sich begeistert von dem Urlaubsfoto. "Your body is just wow, deine Disziplin ist bewundernswert", schreibt Riccardo Simonetti in den Kommentaren. Auch RTL-Moderatorin Frauke Ludowig und "The BossHoss"-Sänger Alec Völkel sind hingerissen von dem Instagram-Posting.

Ein Follower will von Sylvie Meis sogar wissen, wie sie sich diesen Traumkörper erarbeitet hat und schreibt: "Könntest du mal ein Coaching Video machen, welche Übungen du machst und wie du dich motivierst? Besser in Form als 90% der 20jährigen." Dieses Kompliment dürfte der 43-Jährigen bestimmt gefallen.