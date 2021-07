Lilly Becker oben ohne: So sexy posiert sie am Strand

Sommer, Strand und einen Drink - Lilly Becker genießt aktuell eine kleine Auszeit vom Alltagsstress. Dabei zeigt sie sich beim Planschen im Meer gewohnt freizügig und verzichtet auf ein Oberteil.

In den sozialen Medien sind die Promis aktuell in Urlaubsstimmung. Jetzt hat auch Lilly Becker mit einem sexy Strand-Foto nachgezogen und begeistert ihre Fans sogar oben ohne.

Lilly Becker planscht halbnackt im Meer

"Ein Prost auf das Wochenende", schreibt die Ex von Tennis-Legende Boris Becker zu dem Bild auf Instagram. Dabei zeigt sie sich sitzend in kristallklarem Wasser mit einem Glas Wein in der Hand - allerdings ohne Oberteil.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Lilly Becker befindet sich aktuell auf einem Mädelstrip auf der spanischen Insel Ibiza, die seit langem als Promi-Hotspot gilt. Ob bei dem Ausflug auch weitere VIPs dabei sind, ist nicht bekannt.

Fans begeistert von Lilly Beckers Oben-ohne-Foto

Den Fans scheint das hüllenlose Foto der 45-Jährigen zu gefallen. Innerhalb eines Tages kassierte sie dafür über 8.000 Likes und hunderte Kommentare. "Nicht schlecht, es sei Dir gegönnt", schreibt ein Follower dazu.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Lilly Becker sexy und freizügig im Netz präsentiert. Bereits im März postete sie ein Foto, auf dem sie einen knappen und leicht durchsichtigen Badeanzug trug.

Mit ihren halbnackten Bildern auf Instagram ist die 45-Jährige allerdings nicht alleine, denn auch weitere Promis feiern aktuell den Sommer. Beatrice Egli begeistert Fans im Bikini im heimischen Garten. Auch Sängerin Sarah Connor präsentierte sich vor wenigen Tagen im sexy Zweiteiler am Strand an der Côte d'Azur.