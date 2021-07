Foto zeigt Sarah Connor im Bikini: "Liebe meine Kurven"

Sarah Connor (41) zeigt die schönsten Seiten des Sommers und schickt via Bikini-Bild sexy Urlaubsgrüße aus Südfrankreich an ihre 540.000 Follower. Die blonde Vierfach-Mutter entspannt auf einer Liege am Sandstrand – und genießt einen kühlen Drink.

Sie bringt uns die Sonnenstrahlen ins bedeckte und verregnete Deutschland. Sarah Connor urlaubt aktuell an der Côte d'Azur und vergnügt sich mit Freundinnen am nobelsten Küstenabschnitt Südfrankreichs.

Sarah Connor zeigt sich im Urlaub in Südfrankreich

Die 41-Jährige gab in den vergangenen Tagen schon Einblick in ihre Urlaubserlebnisse. Sarah Connor teilte auf Instagram Fotos, die sie mit ihren Freundinnen in Neoprenanzügen auf dem Meer zeigten. Wenig später veröffentlichte sie

Pailletten-Bikini von Sarah Connor schimmert in der Sonne

Der neueste Schnappschuss aus ihrem Sommer-Urlaub zeigt Sängerin Sarah Connor im Bikini. Auf einer Sonnenliege sitzend blickt die Blondine aufs Meer, setzt ihren Pailletten-Zweiteiler dabei gekonnt in Szene und hält auch noch ein prickelndes Getränk in der Hand.

Sarah Connor über ihre Figur: "Ich liebe meine Kurven"

Dazu schreibt Sarah Connor (angelehnt an den John-Legend-Song "All of Me"): "Ich liebe meine Kurven, alle meine Ecken und Kanten, all meine perfekten Unvollkommenheiten." Die "From Sarah with Love"-Sängerin fühlt sich pudelwohl und transportiert mit ihrem Bikini-Bild eine wichtige Botschaft an ihre 540.000 Follower: Akzeptiert euch, euren Körper und genießt das Leben! Sarah Connor ergänzt: "Habt ihr euch heute schon gesagt, dass ihr euch liebt?"

Fans kommentieren Bikini-Foto von Sarah Connor

Ihre Instagram-Fangemeinde ist entzückt. Über 56.000 Mal wurde das Bikini-Foto von Sarah Connor mittlerweile gelikt. Und auch die Kommentarspalte ist voller Lob und Begeisterung: "Ich sehe hier nichts Unperfektes. Aber genau das Gleiche hab ich gestern auch zu mir gesagt, als ich im Bikini vorm Spiegel stand", schreibt eine Followerin. Eine andere meint zustimmend: "Mama-Kurven sind eh die besten."

