Sylvie Meis offenbart Beauty-Eingriff im Gesicht: Das hat sie machen lassen

So offen hat Sylvie Meis noch nie über Beauty-Eingriffe gesprochen. Im Gespräch mit Marlene Lufen hat sie verraten, was sie in ihrem Gesicht hat machen lassen.

09. Dezember 2020 - 08:07 Uhr | Sven Geißelhardt

Die niederländische Moderatorin Sylvie Meis hat zugegeben, dass sie für ein faltenfreies Gesicht nachhelfen lässt. (Archivbild) © Ursula Düren/dpa/dpa