Dschungelcamp-Kandidaten 2026: Warum die zwölf Promis berühmt sind

Das Dschungelcamp ist gestartet, die Stars und Sternchen haben am australischen Lagerfeuer Platz genommen. Welche zwölf Kandidaten sind 2026 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei? Woher kennt man die Teilnehmer?

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" lockt jährlich ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Wer als Kandidat ins Dschungelcamp einzieht, hat den Sprung in den Olymp des Trash-TVs geschafft. Auch 2026 läuft das beliebte Format bei RTL – doch welche Promis sitzen aktuell am Lagerfeuer im australischen Busch?

Ariel Hediger: Ist sie die Unbekannteste im RTL-Dschungel?

Den meisten Zuschauern dürfte Ariel Hediger eher nicht bekannt sein. Die explosive Schweizerin bewies aber in Shows wie "Prominent getrennt" (2025) und "CoupleChallenge" (2026), dass sie durchaus ihre Meinung lautstark kundtun kann.

Vielleicht hat sie durch ihren geringeren Bekanntheitsgrad einen Vorteil, denn viele Zuschauer lernen Ariel nun erst durch das Dschungelcamp kennen.

Realitystar Ariel will die Dschungelkrone gewinnen. © RTL

Nach Sommerhaus-Skandal: Umut Tekin im Dschungelcamp

TV-Macho Umut Tekin (28) wurde durch "Die Bachelorette" und "Temptation Island VIP" einem breiten Publikum bekannt. Mit seiner damaligen Freundin Emma Fernlund zog er 2024 ins "Sommerhaus der Stars" – und zoffte sich ins Aus.

Kurze Zeit später gab das Paar die Trennung bekannt. Seitdem tauchte Tekin in weiteren Formaten wie "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" auf.

Umut Tekin ist als Kandidat bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei. © imago/Breuel-Bild

Viele Fans des RTL-Formats sind über die Kandidatenwahl jedoch nicht erfreut. Der Sender stiftet mit der Entscheidung Unruhe, wie sich in der Kommentarspalte eines zeigt. "Ernsthaft jetzt? Es gibt so viele gute Leute, auch lustige! Aber das? Wird wieder bodenlos und macht keinen Spaß zu schauen", meint ein Dschungelcamp-Fan über die Teilnahme von Umut Tekin. "Das Niveau sinkt ja immer mehr. Bekommt ihr keine richtigen Promis mehr in den Dschungel? Ich mag ihn einfach nicht, wird extrem anstrengend mit ihm", so ein weiterer gefrusteter Fan.

Manche treuen Dschungelcamp-Zuschauer drohen sogar Konsequenzen an. "Schwach von RTL, die erste Staffel, die ich nicht gucken werde", lautet ein Kommentar. In einem zweiten heißt es: "Ernsthaft? Er? Das wird wohl das erste Jahr, in dem der Dschungel geskippt wird."

Mirja du Mont im australischen Busch: Ex-Frau von Sky du Mont als Kandidatin dabei

Vor wenigen Monaten hatte Mirja du Mont (49) in einem Interview behauptet, eine Dschungelcamp-Teilnahme nicht in Erwägung zu ziehen. Damit wollte sie Fans wohl auf eine falsche Fährte locken. Inzwischen hat die Ex-Frau von Sky du Mont am Lagerfeuer im australischen Busch Platz genommen.

Mirja du Mont gewann 2025 bei "Die Verräter" © imago/PanamaPictures

Nicole Belstler-Boettcher: Tochter von Schauspiel-Ikone bald im RTL-Dschungel

Sie ist die Tochter der Schauspiel-Ikone Grit Boettcher. Nicole Belstler-Boettcher dürfte vielen TV-Zuschauern durch ihr Mitwirken in Serien wie "Marienhof" oder "Die Rosenheim-Cops" bekannt sein. Die Münchnerin konnte bereits Reality-TV-Luft schnuppern, denn 2018 war sie bei "Promi Big Brother" dabei. Nun ist sie ins Dschungelcamp-Teilnahme eingezogen.

Auf die Frage, wie sie auf eine Dschungelcamp-Anfrage reagieren würde, antwortete Belstler-Boettcher der AZ im Dezember noch: "Solch theoretische Fragen kann man nicht beantworten. Die Anfrage muss kommen oder nicht – und dann muss man sehen." Sie sagte aber auch: "Wir unoperierten Frauen über 60 werden ja gerne im deutschen Fernsehen vergessen."

Nicole Belstler-Boettcher machte sich als Schauspielerin einen Namen. © imago/Marja

Gemeiner TV-Bauer: Patrick Romer reist bald nach Australien

Patrick Romer, bekannt aus "Bauer sucht Frau" und "Das Sommerhaus der Stars", greift nach der Dschungelkrone. Doch dabei braucht er die Unterstützung der Zuschauer, was sich als schwierig erweisen könnte. Der TV-Bauer machte sich unbeliebt, nachdem er seiner einstigen Freundin Antonia Hemmer im TV fiese Sprüche gedrückt hatte.

Patrick Romer machte sich bei vielen Fans in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" sehr unbeliebt. © imago/Gartner

Soap-Star Stephen Dürr ist Dschungelcamper

Auch Stephen Dürr, der sich als TV-Star in Daily-Soaps wie "Unter uns" oder der Serie "In aller Freundschaft" einen Namen machte, ist als Dschungelcamp-Kandidat dabei. Zuletzt war er 2016 bei "Promi Big Brother" und 2025 bei "Kampf der Realitystars" zu sehen.

Schauspieler Stephen Dürr © imago/Gartner

Ariel Hediger: Krawallige Reality-Queen am australischen Lagerfeuer

Mit gerade einmal 22 Jahren hat Ariel Hediger für viel krawallige Unterhaltung im TV gesorgt. Die Schweizerin dürfte einigen Trash-TV-Fan durch Formate wie "Are You The One?" oder "Prominent getrennt" ein Begriff sein.

Promi-Ehemann Hubert Fella bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Auch Hubert Fella ist als Kandidat bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei. Der Ehemann von Matthias Mangiapane konnte bereits mit "Das Sommerhaus der Stars" (2017) und "Kampf der Realitystars" (2020) TV-Erfahrungen sammeln. Seine bessere Hälfte hatte 2018 im australischen Busch am Lagerfeuer Platz genommen.

Hubert Fella ist mit Realitystar Matthias Mangiapane verheiratet. © BrauerPhotos/F.Seidel

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Simone Ballack feiert Reality-TV-Comeback

Simone Ballack ist 2026 ebenfalls Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Wie die AZ weiß, wurde die 49-Jährige bereits für die Dschungelcamp-Staffel von 2025 angefragt. Bei den Gagen-Verhandlungen soll man jedoch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sein. Jetzt sieht das anders aus: RTL lockt wohl mit einem lukrativen Angebot und einer Gage, die Simone Ballacks Ansprüchen entspricht. Die Münchner Freundinnen und die Society freuen sich.

Simone Ballack wurde als Ehefrau von Profifußballer Michael Ballack bekannt. © imago/STAR-MEDIA

Schauspieler Hardy Krüger Jr.: Im Januar im Dschungelcamp

Sein Vater, Filmlegende Hardy Krüger, war in Hollywood eine echte Größe. Zwar konnte Hardy Krüger Jr. nicht an diese Erfolge anknüpfen, doch möglicherweise winkt der Titel des Dschungelkönigs. Der ehemalige "Let's Dance"-Kandidat will in Australien sein wahres Gesicht zeigen.

Schauspieler Hardy Krüger Jr. © imago/star-media

Einst "Let's Dance"-Sieger, heute umstritten: Gil Ofarim zieht ins Dschungelcamp

Es ist ein Auftritt, der für Wirbel sorgt: Musiker und "Let's Dance"-Sieger Gil Ofarim gehört 2026 zum Teilnehmerfeld des Dschungelcamps. Der gebürtige Münchner ist als Solokünstler sowie mit den Musikgruppen "Zoo Army" und "Acht" unterwegs.

Skandal-Musiker Gil Ofarim © imago/Sven Simon

In den vergangenen Jahren machte Ofarim vor allem mit Negativ-Schlagzeilen von sich reden. Nach einem Rosenkrieg mit Ehefrau Verena kam es 2021 zu einem großen Skandal um den Musiker: Er warf einem Hotelmitarbeiter Antisemitismus vor – was sich später jedoch als Verleumdung erwies. Das "Dschungelcamp" könnte für Gil Ofarim die letzte Chance sein, das zerstörte Image wieder aufzupolieren.

Eva Benetatou: Von der Ersatzbank ins Dschungelcamp

Reality-TV-Bekanntheit Eva Benetatou ist ebenfalls Teilnehmerin im "Dschungelcamp" 2026. Die einstige "Bachelor"-Finalistin war in einigen Reality-Formaten zu sehen: Von "Promi Big Brother" über "Das Sommerhaus der Stars" bis zu "Kampf der Realitystars" war alles dabei. 2025 soll Benetatou bereits als Ersatzkandidatin für das Dschungelcamp fungiert haben.

Auch Eva Benetatou mischt bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mit © imago/Andre Lenthe

Zuletzt hatte die TV-Beauty mit einem großen Skandal auf sich aufmerksam gemacht. Ihre Affäre mit Serkan Yavuz zog ein großes Medienecho nach sich, denn der Reality-Star ist verheiratet und hat mit Ehefrau Samira zwei Töchter.

Betrogene Ehefrau trifft auf Affäre: Samira Yavuz für das Dschungelcamp gehandelt

Die betrogene Noch-Ehefrau von Serkan Yavuz ist ebenfalls im Dschungelcamp. Samira Yavuz ist vor allem durch diverse Dating-Formate, wie "Der Bachelor", "Bachelor in Paradise" und "Take Me Out" bekannt.

Influencerin Samira Yavuz © imago/FutureImage

Weil Samira Yavuz und Eva Benetatou dabei sind, wird dies eine explosive Mischung.