Bei "Die Verräter" zeigte Mirja du Mont ihren Kampfgeist. Nun verrät sie, welches Reality-Format sie künftig reizen würde – und bei welchem Hobby ihr Vater denkt, sie sei zu alt dafür.

Mirja du Mont (49) wurde als Model und Ehefrau von Schauspieler Sky du Mont (78) bekannt. Das Paar ließ sich 2017 scheiden, ist jedoch bis heute freundschaftlich verbunden – nicht zuletzt wegen der zwei gemeinsamen Kinder. 2025 konnte die 49-Jährige im Format "Die Verräter" brillieren, denn sie, Charlotte Würdig (47) und Motsi Mabuse (44) gingen als Gewinnerinnen der dritten Staffel hervor. Und wenn es nach Mirja du Mont ginge, würde sie Motsi Mabuse gerne schon bald in einer anderen RTL-Show wiedersehen.

Mirja du Mont will zu "Let's Dance": "Dafür wäre ich bereit"

Im Interview mit "Die Aktuelle" kommt Mirja du Mont auf ihre Erfahrung bei "Die Verräter" zu sprechen: "Das war ein großer Spaß. Ich mag solche Sendungen, weil ich Menschen und ihre unterschiedlichen Charaktere spannend finde." Daraufhin stellt die Blondine jedoch klar, eine Dschungelcamp-Teilnahme nicht in Erwägung zu ziehen.

Für eine andere große RTL-Show wäre Mirja du Mont hingegen sehr offen: "Aber 'Let's Dance' fände ich toll, das ist das schönste Promi-Format im deutschen Fernsehen." Denn die 49-Jährige meint: "Man muss fünf Monate hart trainieren, ist dann aber topfit – dafür wäre ich bereit."

Bei "Die Verräter" traf Mirja du Mont auf die "Let's Dance"-Jury um Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Ob sie schon bald vor den dreien auf dem Tanzparkett steht? © RTL/Stefan Gregorowius

Bei dieser Sache fragt Vater nach: "Muss das in deinem Alter noch sein?"

Die 49-Jährige verrät in dem Interview, privat leidenschaftlich gerne zu tanzen: "Ich liebe elektronische Musik, gehe immer noch gerne in Clubs feiern, war sogar schon dreimal im berühmten 'Berghain' in Berlin!" Dass sie dafür zu alt sei, findet Mirja du Mont überhaupt nicht: "Mein Vater fragt manchmal: 'Muss das in deinem Alter noch sein?' Meine Antwort: 'Ja, und mit 70 auch noch.'"

Denn die Blondine verkündet stolz: "Ich lebe für mich, nicht, um anderen zu gefallen." Am 21. Januar 2026 wird Mirja du Mont ihren 50. Geburtstag feiern. Wie sie heute auf diesen Meilenstein blickt? "Nicht nur mit Freude, aber es hilft ja nichts", verrät die zweifache Mutter ehrlich. Und solange sich Mirja du Mont ihre lebensfrohe Art beibehält, ist die "50" ja nichts weiter als eine Zahl.