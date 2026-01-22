Dschungelcamper Stephen Dürr: Was er jetzt über Alkoholismus-Getuschel sagt

Stephen Dürr ist aktuell im RTL-Dschungelcamp und will die Krone ergattern. Wie tickt der Schauspieler privat? Hat er eine Partnerin und Kinder?

Auch 2026 sind wieder illustre Promis ins Dschungelcamp eingezogen. Mit dabei ist auch Schauspieler Stephen Dürr. Die AZ hat sich seinen Werdegang mal ganz genau angeschaut.

Stephen Dürr im RTL-Dschungelcamp

Aktuell muss seine Familie länger auf Stephen Dürr verzichten, denn er tritt bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" an. Ob es für den Sieg reicht, bleibt abzuwarten. Kurz vor Einzug ins Camp sorgten Schlagzeilen über einen Alkoholabsturz für Ärger bei dem Schauspieler. Er fühlt sich darin falsch dargestellt und betont, nie Alkoholiker gewesen zu sein. "Klarstellung: Zu keiner Zeit gab es bei mir eine Abhängigkeit von Alkohol, noch hatte ich jemals Depressionen! Derzeit kommen alte Geschichten hoch, die falsch interpretiert werden", schreibt er in einem Instagram-Posting. Dazu erklärt er, dass es sich lediglich um einen einmaligen Absturz gehandelt habe.

Woher kennt man den Dschungelcamper?

Stephen Dürr dürfte einigen TV-Zuschauern bekannt sein: 1994 startete er seine Karriere bei "Unter Uns" in der Rolle des Till Weigel und wurde schnell zum Teenie-Idol. 1998 bis 2005 wechselte er zur Serie "In aller Freundschaft", bis er schließlich von 2006 bis zu seiner Hochzeit 2009 in "Alles was zählt" zu sehen war.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Erfahrungen im Trash-TV: In diesen Reality-Shows war der Schauspieler dabei

Stephen Dürr hat schon ein wenig Reality-Luft schnuppern dürfen: 2016 belegte er bei "Promi Big Brother" den 11. Platz. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Katharina zog er 2022 in "Das Sommerhaus der Stars" und versuchte 2025 sein Glück bei "Kampf der Realitystars". Jetzt folgt das legendäre Dschungelcamp 2026.

Stephen Dürr mit Ehefrau Katharina. © BrauerPhotos/W.Barth

Unfall beim Turmspringen

Um am Ende als Dschungelkönig gekrönt zu werden, müssen die Kandidaten sich einigen waghalsige Aufgaben stellen. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie vor allem Stephen Dürr damit umgeht. Denn: 2012 hatte er sich bei den Vorbereitungen zum "TV Total Turmspringen" bei einem Sprung vom Drei-Meter-Brett so schwer verletzt, dass seitdem eine Metallplatte seine Halswirbelsäule stützt. 2016 verklagte er daraufhin die Kölner Produktionsfirma Brainpool beim Arbeitsgericht Köln auf Schmerzensgeld und Schadensersatz.

Partnerin Katharina Dürr: Hat das Promi-Paar Kinder?

Stephen Dürr ist ein absoluter Familienmensch: Nach der Hochzeit mit Katharina 2009 hat er sich eine Auszeit genommen, um mehr Zeit für sein Privatleben zu haben. 20 Jahre sind die beiden schon zusammen, 2010 hat das Paar die Zwillinge Lilly-Marleen und Amelie-Sophie bekommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Seitdem sieht man Stephen Dürr ganz bewusst nur noch selten im Fernsehen. Hauptberuflich sieht er sich als Papa. "Wir wollen Vollzeit-Eltern sein", erklärt er. Katharina Dürr hat neben ihrem Job als Mama ein noch junges Mode-Label.