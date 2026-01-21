Umut Tekin: Warum ist der Dschungelcamp-Kandidat berühmt?

Woher kennt man ihn? Mit dem Dschungelcamp 2026 hat sich Umut Tekin einen lukrativen Job an Land gezogen. Was ist über sein Privatleben bekannt? Hat er nach der Trennung von Emma Fernlund eine neue Freundin?

Umut Tekin dürfte im Dschungelcamp 2026 zu den unbekannteren Kandidaten zählen. An der Seite von Stars wie Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Simone Ballack und Stephen Dürr kämpft er bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" um die Dschungelkrone – und einen Gewinn von 100.000 Euro. Aber woher kennt man den Realitystar überhaupt?

Herkunft, Alter und Eltern: Das ist über den Dschungelcamper bekannt

Am 28. Mai 1997 erblickte Umut Tekin in Ravensburg das Licht der Welt. Über seine Eltern ist in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt. Im Oktober 2025 sprach er im von einer schwierigen Kindheit und darüber, wie sein Vater die Familie immer wieder verließ: "Ich glaube, ich bin auch gewissermaßen irgendwo toxisch geworden, weil das die gewissen Verlustängste sind und ich eher Angst habe, dass ich verlassen werde."

Von "Die Bachelorette" bis "Temptation Island": Die TV-Karriere von Umut Tekin

Umut Tekin arbeitete vor seiner Reality-Laufbahn als Fertigungsarbeiter. Im Alter von 25 Jahren versuchte er sich erstmals an einem Trash-TV-Format und suchte 2022 in "Die Bachelorette" nach der großen Liebe. Es folgten Auftritte in "Bachelor in Paradise" (2022), "Temptation Island" (2023) und "Die Abrechnung" (2025).

Krawall mit Ex-Partnerin Emma Fernlund im "Sommerhaus der Stars"

Obwohl es bei "Bachelor in Paradise" mit Kandidatin Jana-Maria Herz gefunkt hatte, war kurz danach schon wieder Schluss. Grund dafür war ein Techtelmechtel bei "Temptation Island" mit Emma Fernlund. Mit der TV-Blondine zog er 2024 in "Das Sommerhaus der Stars" ein und sorgte mit seiner damaligen Partnerin für ordentlich Krawall – beinahe wäre es sogar zu einer Schlägerei mit anderen Kandidaten gekommen.

Emma Fernlund und Umut Tekin bei der Verleihung der Reality Awards 2024 in Köln. © imago/Future Image

Die beiden Trash-TV-Promis trennten sich nach der Teilnahme an der Show und unterstellten sich toxisches Verhalten. Auslöser war unter anderem eine Fremdkuss-Aktion von Emma Fernlund in der Sendung "The Power".

Umut Tekin und Serkan Yavuz: Das steckt hinter dem Streit

Bei dem Mann, mit dem die Ex von Umut Tekin in der Show geknutscht hatte, handelt es sich um keinen Unbekannten. Der Münchner Realitystar Serkan Yavuz gab in einem Podcast zu, einen Fehler gemacht zu haben. "Ich war nicht ich selbst. Ich schäme mich dafür." Tekin selbst zeigte sich schockiert und schimpfte in der Öffentlichkeit böse über seinen Nebenbuhler.

Das Drama könnte im Dschungelcamp wieder aufgewärmt werden, denn Serkans Noch-Ehefrau Samira Yavuz ist neben Umut Tekin Teil des Casts. Pikant: Auch Eva Benetatou, eine weitere Affäre des Münchners, ist ebenfalls bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei.

Was geht da mit Jeje Lopes? Das ist über eine neue Freundin bekannt

Nach der Trennung von Emma Fernlund turtelte Umut Tekin in der Sendung "Love Island VIP" mit Musikerin Jeje Lopes. Obwohl sich der Reality-Macho eine Beziehung wünschte, zerbrach die junge Liebe schnell. "Kurz vor Love Island VIP, ein bis zwei Wochen vorher, hatte sie noch etwas mit ihrem Ex", teilte Tekin kurz nach der Show via Instagram mit. Bei dem Ex-Partner von Jeje Lopes handelt es sich um Rapper Teezy.

Eine neue Frau hat der Dschungelcamper bislang nicht an seiner Seite präsentiert. Im November 2025 erschien er allerdings mit einer Unbekannten zur Premiere von "Die Abrechnung". Darauf angesprochen sagte er zu kurz und knapp: "Das ist eine Begleitperson." Auch auf Instagram ist keine Partnerin zu sehen. Vielleicht wird er bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Klartext sprechen.

Umut Tekin im Dschungelcamp 2026: "Mach dich nicht irre"

In Australien will sich Umut Tekin von einer ganz anderen Seite zeigen. "Nimm dich selbst nicht so ernst", sagt er im Gespräch mit RTL. "Mach dich nicht irre, sei einfach so wie du bist." Ob es für den Sieg reichen wird, bleibt abzuwarten.