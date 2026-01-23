Sonja Zietlow über skandalösen Dschungel-Vertrag für Gil Ofarim: "Die Kirche im Dorf lassen"

Umstrittene Personalie im RTL-Dschungelcamp: Gil Ofarim ist bei "Ich bin ein Star" dabei. Moderatorin Sonja Zietlow rechtfertigt seinen lukrativen Dschungel-Vertrag und relativiert: Andere ehemalige Camper "haben noch eine viel größere Sche**e in ihrem Leben gebaut". Was ist über das Privatleben von Gil Ofarim bekannt? Wer ist seine Frau?

Weit mehr als 80 Prozent der AZ-Leser lehnen Dschungelcamp-Kandidat Gil Ofarim ab. 2021 erhob der Musiker Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter. Vor Gericht gestand Ofarim, dass er die Vorwürfe erfunden habe. RTL bot Gil Ofarim einen Vertrag für "Ich bin ein Star" an – und er sagte zu. "Der arme Gil wird es sehr sehr schwer haben. Er hat natürlich auch schon viel büßen müssen. Zurecht!", findet IBES-Moderatorin Sonja Zietlow.

IBES-Moderatorin Sonja Zietlow relativiert und rechtfertigt Dschungel-Deal

Laut Zietlow gebe es ehemalige Dschungel-Promis, die "noch eine viel größere Sche**e in ihrem Leben gebaut" hätten. "Ich finde, man muss dann irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen. Er wird trotzdem sicherlich noch weiter büßen." Moderator Jan Köppen ergänzt und erhebt Fake-Vorwürfe über Gil Ofarim: "Ich würde ihm wünschen, dass er mit sich und alldem ernsthaft ehrlich ist. Ich glaube, das ist er noch nicht. "

Claudia Effenberg: Hoffe, dass Gil Ofarim schnell das Dschungelcamp verlässt

Ex-Dschungelcamperin Claudia Effenberg findet in der AZ deutliche Worte: "Gil Ofarim hat ja angeblich die höchste Gage bekommen. Ich finde es eine Frechheit, dass sie ihm überhaupt eine Plattform geben. Aber das muss RTL selber wissen. Die wollen natürlich polarisieren. Da ist Gil Ofarim der Richtige. Ich hoffe, dass er ganz schnell aus dem Camp wieder herausgeht."

Privatleben von Gil Ofarim: Was ist über Familie und berühmten Vater bekannt?

Gil Ofarim flogen einst die Herzen zu: der Musiker galt als attraktiv, talentiert und charismatisch. Doch die Ereignisse der vergangenen Jahre trübten sein Image stark. Nun kämpft er im australischen Busch um die Dschungelkrone und einen Neuanfang. Doch wie wurde Gil Ofarim eigentlich berühmt? Und wie sieht sein Leben nach dem großen Verleumdungsskandal aus?

Zweite Chance Dschungelcamp 2026

Im November 2024 bat Gil Ofarim die Öffentlichkeit um "eine zweite Chance". Im TV hat er diese nun mit "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bekommen. Ob er sich im Dschungelcamp von einer anderen Seite zeigt? Man darf gespannt sein.

Ohne Ehefrau: Warum Gil Ofarim auf Unterstützung von Partnerin verzichten muss

In Down Under hat Gil Ofarim nun viel Zeit, seine Vergangenheit Revue passieren zu lassen. Seine Ehefrau, die er im August 2025 geheiratet hat, ist allerdings nicht als Begleitperson mitgereist. Bislang ist sie öffentlich nicht in Erscheinung getreten, was sich auch zum Dschungelcamp nicht geändert hat. Stattdessen wird der Musiker dem Blatt "Jüdische Allgemeine" zufolge von seinem Cousin Tzviki Cohen, einem Friseur aus Israel, begleitet.

Gebürtiger Münchner: Er wuchs in jüdischer Gemeinde auf

Sänger Gil Ofarim wurde am 13. August 1982 in München als Gil Doron Reichstadt geboren. Seine Mutter ist die Deutsche Sandra Hirt, sein Vater war der israelische Musiker Abi Ofarim (†2018). Die Liebe zur Musik wurde Gil Ofarim somit in die Wiege gelegt.

Gils Vater war Abi Ofarim

Abi Ofarim war ein israelischer Sänger, Musiker und Produzent, der vor allem in den 1960er-Jahren international bekannt wurde. Große Erfolge feierte er gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Esther als Duo Esther & Abi Ofarim, insbesondere mit dem Welthit "Cinderella Rockefella", der 1968 Platz eins der britischen Charts erreichte.

Gil mit seinem Vater Abi Ofarim © imago/Lindenthaler

Das Duo trat in ganz Europa und den USA auf und wurde zu einem festen Bestandteil der internationalen Pop- und Schlagerszene. Abi Ofarim gilt bis heute als prägende Figur der deutschsprachigen Unterhaltungsmusik jener Zeit. Ende der Sechziger war Abi Ofarim mit Schauspielerin Iris Berben liiert. Ofarim starb 2018 nach langer schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren in München.

Gil Ofarim wuchs in München in einer jüdischen Gemeinde auf, besuchte eine jüdische Grundschule und wechselte danach auf ein städtisches Gymnasium. Ofarim identifiziert sich als säkularer Jude: Das bedeutet, dass er zwar nicht religiös ist, sich ethnisch, ethisch, kulturell sowie politisch dem Judentum zugehörig fühlt.

Karrieresprungbrett "Bravo": So wurde Gil Ofarim bekannt

1997 wurde dem 15-jährigen Gil Ofarim eine große Ehre zuteil: Der Teenager posierte für eine Foto-Love-Story in der Jugendzeitschrift "Bravo" und stellte darin einen Musiker dar. Kurze Zeit später erhielt er tatsächlich einen Plattenvertrag und veröffentlichte noch im gleichen Jahr seine erste Single "Round 'N' Round (It Goes)".

1998 spielte er in fünf Folgen von "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" sich selbst, ehe er auf eine dreijährige Asien-Tour aufbrach – damals noch unter dem Namen "Gil".

Seit 2003 ist er beruflich als Gil Ofarim unterwegs. Im Jahr 2005 gründete der Musiker die Band "Zoo Army", in der auch sein Bruder Tal Ofarim als Leadsänger mitwirkt. Die Alternative-Rock-Gruppe steuerte 2007 Songs zu den Soundtracks der Filme "Triff die Robinsons" und "Verwünscht" bei. 2008 gründete Gil Ofarim mit "Acht." eine weitere Band. Die Musikgruppe ging 2011 mit dem US-Sänger Alex Band (bekannt durch "The Calling") auf Tour. Inzwischen tritt Ofarim meist als Solokünstler auf.

Musikalische Familie: Abi Ofarim (Mitte) mit seinen Söhnen Gil (li.) und Tal (re.). © imago/Eventpress

Schauspieler in Theater und TV

Sein TV-Debüt bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" war auch der Startschuss für eine schauspielerische Laufbahn. 2004 übernahm Gil Ofarim jeweils eine Rolle in der ProSieben-Produktion "Endlich Sex!" sowie 2006 im Fernseh-Zweiteiler "Die Sturmflut". Es folgten Rollen in der Jugendserie "Ein Fall für B.A.R.Z.", "Ein starkes Team" und "Armans Geheimnis". 2016 stand er für das Musical "Hair" auf dem Magdeburger Domplatz auf der Bühne. Und auch als Synchronsprecher war er bereits tätig: Der Figur "Capper" lieh er im Film "My Little Pony" (2017) seine Stimme.

"The Voice of Germany": Gil Ofarim im Team von Xavier Naidoo

Auch wenn Gil Ofarim sich im Jahr 2012 schon als Musiker etabliert hatte, versuchte er sein Glück als Kandidat in einer Casting-Show. Bei "The Voice of Germany" erkannte Xavier Naidoo sein Potenzial und coachte ihn bis ins Viertelfinale. Ofarims Coverversionen von "Iris" und "Man in the Mirror" konnten sich damals sogar in den Charts platzieren.

"Let's Dance" 2017: Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Vanessa Mai

2017 zählte Gil Ofarim zum Promi-Cast von "Let's Dance". Gemeinsam mit der Profitänzerin Ekaterina Leonova sorgte der Sänger für zahlreiche Wow-Momente und 30-Punkte-Bewertungen. Doch bis zum Finale war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, denn auch Vanessa Mai brillierte mit ihren Leistungen in der Tanzshow. Jurorin Motsi Mabuse sprach damals von einem "Kampf der Giganten". Obwohl Vanessa Mai unterm Strich die höheren Noten einfahren konnte, ging letztendlich Gil Ofarim als Sieger der Staffel hervor.

Mit Ekaterina Leonova konnte Gil Ofarim "Let's Dance" 2017 für sich entscheiden. © imago/APress

Privatleben von Gil Ofarim: Ex-Partnerin und neue Ehefrau

Zum Zeitpunkt seiner "Let's Dance"-Teilnahme war Gil Ofarim gerade zum zweiten Mal Papa geworden. Der Sänger war 2014 mit Verena Brock vor den Traualtar getreten und hatte mit ihr einen Sohn (*2015) und eine Tochter (*2017) bekommen. Im März 2018 machte das Paar seine Trennung publik.

Gil und Verena Ofarim gaben 2018 ihre Trennung bekannt © BrauerPhotos / O.Walterscheid

Im Juni 2025 sprach Verena Ofarim von ihrer neuen Liebe Florian, mit dem sie gemeinsam in München lebt. Gil Ofarim trat im August 2025 mit seiner neuen Partnerin, eine Influencerin namens Patricia, vor den Traualtar, wie berichtete.

Leipziger-Hotel-Skandal: Gil Ofarim wegen Verleumdung vor Gericht

Im Oktober 2021 warf Gil Ofarim einem Hotelmitarbeiter in Leipzig antisemitisches Verhalten vor. Der Sänger behauptete, man habe ihm wegen des Davidsterns an seiner Halskette kein Zimmer vermieten wollen. Der Beschuldigte ließ die Vorwürfe nicht auf sich sitzen und ging wegen Verleumdung rechtlich gegen Künstler vor und warf ihm Lüge vor. Am sechsten Prozesstag gestand der Sänger: Als Auflage musste Ofarim 10.000 Euro zahlen.

Gil Ofarim bei seinem Prozess. © imago images/EHL Media

Das öffentliche Image von Gil Ofarim leidet seitdem unter dem Skandal. Der "Zentralrat der Juden in Deutschland" warf ihm beispielsweise vor, mit seinen falschen Antisemitismus-Behauptungen echten Opfern großen Schaden zugefügt zu haben. Zudem musste er ein Schmerzensgeld an den Hotelmitarbeiter zahlen, der unter dem öffentlichen Skandal stark gelitten hatte.