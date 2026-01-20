Das Dschungelcamp bietet 2026 wieder eine bunte Mischung an Promi-Kandidaten – auch mehrere VIPs aus München sind dabei. Über die Jahre haben Teilnehmer aus der Isarmetropole immer wieder ihr Glück in der Show versucht. Können Sie sich an alle erinnern?

Sarah Kern hatte im selben Jahr keine Chance. Die 17. Staffel brachte ihr Platz 11 ein.

Da lief es für Fabio Knez 2017 schon besser. Er erreichte Rang 4.

Das Schlusslicht bildete 2023 Verena Kerth. Für die Münchnerin war lediglich der letzte Platz 12 drin.

Papis Loveday machte den australischen Busch 2023 zu seinem Laufsteg. Die 16. Staffel bescherte ihm den sechsten Platz.

Sybille Rauch hat das Dschungelcamp 2019 kein Glück gebracht. In der 13. Staffel war lediglich der elfte Platz drin.

Doreen Dietel zog 2019 in den australischen Busch. In der 13. Staffel erreichte sie Platz 7.

2018 versuchte Sandra Steffl ihr Glück im Dschungelcamp. In der 12. Staffel belegte sie jedoch lediglich Platz 11.

Marc Terenzi ergatterte in der 11. Staffel 2017 den Sieg und wurde Dschungelkönig.

Jochen Bendel kämpfte sich 2014 durch die 8. Staffel Dschungelcamp. Er schaffte es ins Finale und kam auf Platz 3.

Allegra Curtis, Tochter von Christine Kaufmann und Tony Curtis, traute sich 2013 ins Dschungelcamp. Ihre Teilnahme in der 7. Staffel bescherte ihr Platz 8.

Joey Heindle konnte sich durch seine Dschungelcamp-Teilnahme 2013 neu erfinden. Er ging als Sieger der 8. Staffel hervor

Ramona Leiß traute sich ebenfalls in die 6. Staffel Dschungelcamp. Sie schaffte es auf Platz 9.

Rocco Stark, Sohn von Uwe Ochsenknecht, erreichte in der 6. Staffel 2012 einen respektablen dritten Platz.

Rainer Langhans musste sich fürs die 7. Staffel 2011 kaum vorbereiten, seine Lebensweise passt sehr gut ins Dschungelcamp. Damit reichte es für den siebten Platz.

2009 nahm Günther Kaufmann an der 4. Dschungelcamp-Staffel teil und belegte den sechsten Platz.

Giulia Siegel nahm gleich zweimal am Dschungelcamp teil. In der regulären 4. Staffel belegte sie den fünften Platz, im Legenden-Dschungel 2025 reichte es hingegen nur für Platz 10.

Mit Fabrice Morvan zog 2004 ein echter Weltstar in den australischen Busch. Sein Mut wurde nicht belohnt, er ergatterte in der 2. Staffel den neunten Platz.

Lisa Fitz ist eine der Trash-TV-Vorreiterinnen, denn sie nahm an der allerersten Staffel teil. Ihr Mut wurde belohnt, sie landete auf Platz 2.

Über die Jahre waren zahlreiche Promis aus München im Dschungelcamp. Können Sie sich an alle Münchner Kandidaten erinnern?

Seit 2004 hat RTL bislang 18 Staffeln von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ausgestrahlt – am Freitag (23. Januar) startet die 19. Staffel des Dschungelcamps. Über die Jahre haben viele Promis aus München versucht, die Dschungelkrone zu ergattern. Die AZ blickt auf die vergangenen Kandidaten aus der bayerischen Metropole zurück.

Erste Staffel mit Lisa Fitz: Beinahe hätte es für den Sieg gereicht

Als das allererste Dschungelcamp am 9. Januar 2004 über die Bildschirme flimmerte, wurde ein Skandal-Format geboren. Etwas Derartiges hatte man im deutschen TV zuvor noch nie gesehen. Kabarettistin und Schauspielerin Lisa Fitz gehört zu den Kandidatinnen der ersten Stunde. In der 1. Staffel konnte sie beinahe den Sieg einfahren. Am Ende reichte es "nur" für Platz 2. Als Gewinner ging Costa Cordalis hervor.

Sänger von Milli Vanilli: Mit Fab Morvan zog ein Weltstar ins Dschungelcamp

Bereits in der 2. Staffel konnte RTL mit einem weltweit bekannten Star glänzen. Fabrice "Fab" Morvan gehörte zum Skandal-Duo Milli Vanilli, das mit "Girl You Know It's True" einen Welthit schaffte. Die Karriere und der Ruhm zerbrachen durch die Playback-Peinlichkeit, denn weder Fab Morvan noch sein Kollege Rob Pilatus sangen selbst. 2004 kam dann die Anfrage fürs Dschungelcamp, die Morvan dankend annahm. Doch die Reise endete schnell, er schaffte es lediglich auf den 9. Platz.

Rainer Langhans bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": In der Ruhe liegt die Kraft

Eine Personalie, mit der wohl kaum jemand fürs Dschungelcamp gerechnet hatte, war in der 5. Staffel 2011 Rainer Langhans. Der Autor und Filmemacher ist vor allem bekannt als Mitglied der ehemaligen Polit-Wohngemeinschaft Kommune I, in der er unter anderem mit seiner damaligen Partnerin Uschi Obermaier lebte. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" machte er vor allem mit seiner ruhigen, meditativen Art von sich reden. Zum Sieg reichte es nicht, die Zuschauer bescherten ihm den siebten Platz.

Das sind die erfolgreichsten Dschungelcamper aus München

Über die Jahre schafften es drei Promis aus München, die Dschungelkrone zu gewinnen. Als Sieger der 7. Staffel ging 2013 Joey Heindle hervor.

Marc Terenzi gewann 2017 die 11. Staffel, 2020 konnte Prince Damien in der 14. Staffel den Sieg für sich entscheiden. Letzterer blieb übrigens zwei Jahre lang Dschungelkönig.

2021 wurde keine reguläre Staffel in Australien gedreht, denn die Corona-Pandemie machte RTL einen Strich durch die Rechnung. Statt des Dschungelcamps drehte die Produktion in einem Kölner Studio die Ersatz-Sendung "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow".

Die Zickeria aus München: Gemeinsame Sache bei Verena Kerth und Claudia Effenberg

2023 ging es nach einem Intermezzo in Südafrika wieder nach Australien. In der 16. Staffel waren gleich drei VIPs aus München dabei: Model Papis Loveday, Moderatorin Verena Kerth und Model Claudia Effenberg. Die beiden Damen sorgten bereits vor der Show für Furore, denn in der Münchner Society standen sie eigentlich auf Kriegsfuß.

Zur Überraschung der Zuschauer verstanden sich die streitbaren Grazien sehr gut und präsentierten sich als ein Herz und eine Seele. Das ist inzwischen wieder vorbei, nachdem Effenberg öffentlich behauptet hatte, Kerth habe ihren Ehemann angebaggert.

Für Verena Kerth war das Dschungelcamp 2023 nicht von Erfolg gekrönt, sie musste das Format als Erste wieder verlassen. Claudia Effenberg schaffte es auf Platz sieben, Papis Loveday ergatterte den sechsten Platz.

Das sind alle Dschungelcamper aus München

Lisa Fitz

Fabrice "Fab" Morvan

Ingrid van Bergen

Giulia Siegel

Günther Kaufmann

Rainer Langhans

Rocco Stark

Ramona Leiß

Joey Heindle

Allegra Curtis

Jochen Bendel

Patricia Blanco

Marc Terenzi

Natascha Ochsenknecht

Sandra Steffl

Doreen Dietel

Sybille Rauch

Prince Damien

Papis Loveday

Claudia Effenberg

Verena Kerth

Fabio Knez

Sarah Kern

Auch 2026 dürfen wieder prominente Münchnerinnen ins Dschungelcamp einziehen. Mit dabei sind Simone Ballack, Nicole Belstler-Boettcher und Samira Yavuz.

Welche Platzierungen ihre Vorgänger in der Show erreichen konnten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.