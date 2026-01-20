Von Gewinner bis Verlierer: Diese Münchner Promis waren schon im Dschungelcamp
Seit 2004 hat RTL bislang 18 Staffeln von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ausgestrahlt – am Freitag (23. Januar) startet die 19. Staffel des Dschungelcamps. Über die Jahre haben viele Promis aus München versucht, die Dschungelkrone zu ergattern. Die AZ blickt auf die vergangenen Kandidaten aus der bayerischen Metropole zurück.
Erste Staffel mit Lisa Fitz: Beinahe hätte es für den Sieg gereicht
Als das allererste Dschungelcamp am 9. Januar 2004 über die Bildschirme flimmerte, wurde ein Skandal-Format geboren. Etwas Derartiges hatte man im deutschen TV zuvor noch nie gesehen. Kabarettistin und Schauspielerin Lisa Fitz gehört zu den Kandidatinnen der ersten Stunde. In der 1. Staffel konnte sie beinahe den Sieg einfahren. Am Ende reichte es "nur" für Platz 2. Als Gewinner ging Costa Cordalis hervor.
Sänger von Milli Vanilli: Mit Fab Morvan zog ein Weltstar ins Dschungelcamp
Bereits in der 2. Staffel konnte RTL mit einem weltweit bekannten Star glänzen. Fabrice "Fab" Morvan gehörte zum Skandal-Duo Milli Vanilli, das mit "Girl You Know It's True" einen Welthit schaffte. Die Karriere und der Ruhm zerbrachen durch die Playback-Peinlichkeit, denn weder Fab Morvan noch sein Kollege Rob Pilatus sangen selbst. 2004 kam dann die Anfrage fürs Dschungelcamp, die Morvan dankend annahm. Doch die Reise endete schnell, er schaffte es lediglich auf den 9. Platz.
Rainer Langhans bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": In der Ruhe liegt die Kraft
Eine Personalie, mit der wohl kaum jemand fürs Dschungelcamp gerechnet hatte, war in der 5. Staffel 2011 Rainer Langhans. Der Autor und Filmemacher ist vor allem bekannt als Mitglied der ehemaligen Polit-Wohngemeinschaft Kommune I, in der er unter anderem mit seiner damaligen Partnerin Uschi Obermaier lebte. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" machte er vor allem mit seiner ruhigen, meditativen Art von sich reden. Zum Sieg reichte es nicht, die Zuschauer bescherten ihm den siebten Platz.
Das sind die erfolgreichsten Dschungelcamper aus München
Über die Jahre schafften es drei Promis aus München, die Dschungelkrone zu gewinnen. Als Sieger der 7. Staffel ging 2013 Joey Heindle hervor.
Marc Terenzi gewann 2017 die 11. Staffel, 2020 konnte Prince Damien in der 14. Staffel den Sieg für sich entscheiden. Letzterer blieb übrigens zwei Jahre lang Dschungelkönig.
2021 wurde keine reguläre Staffel in Australien gedreht, denn die Corona-Pandemie machte RTL einen Strich durch die Rechnung. Statt des Dschungelcamps drehte die Produktion in einem Kölner Studio die Ersatz-Sendung "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow".
Die Zickeria aus München: Gemeinsame Sache bei Verena Kerth und Claudia Effenberg
2023 ging es nach einem Intermezzo in Südafrika wieder nach Australien. In der 16. Staffel waren gleich drei VIPs aus München dabei: Model Papis Loveday, Moderatorin Verena Kerth und Model Claudia Effenberg. Die beiden Damen sorgten bereits vor der Show für Furore, denn in der Münchner Society standen sie eigentlich auf Kriegsfuß.
Zur Überraschung der Zuschauer verstanden sich die streitbaren Grazien sehr gut und präsentierten sich als ein Herz und eine Seele. Das ist inzwischen wieder vorbei, nachdem Effenberg öffentlich behauptet hatte, Kerth habe ihren Ehemann angebaggert.
Für Verena Kerth war das Dschungelcamp 2023 nicht von Erfolg gekrönt, sie musste das Format als Erste wieder verlassen. Claudia Effenberg schaffte es auf Platz sieben, Papis Loveday ergatterte den sechsten Platz.
Das sind alle Dschungelcamper aus München
- Lisa Fitz
- Fabrice "Fab" Morvan
- Ingrid van Bergen
- Giulia Siegel
- Günther Kaufmann
- Rainer Langhans
- Rocco Stark
- Ramona Leiß
- Joey Heindle
- Allegra Curtis
- Jochen Bendel
- Patricia Blanco
- Marc Terenzi
- Natascha Ochsenknecht
- Sandra Steffl
- Doreen Dietel
- Sybille Rauch
- Prince Damien
- Papis Loveday
- Claudia Effenberg
- Verena Kerth
- Fabio Knez
- Sarah Kern
Auch 2026 dürfen wieder prominente Münchnerinnen ins Dschungelcamp einziehen. Mit dabei sind Simone Ballack, Nicole Belstler-Boettcher und Samira Yavuz.
Welche Platzierungen ihre Vorgänger in der Show erreichen konnten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.
