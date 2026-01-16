Unterschiedliche Gagen: Was die Promis im Dschungelcamp 2026 verdienen

Wie hoch fallen die Gagen im RTL-Dschungelcamp aus? Fans und Zuschauer interessiert es, wie viel die Promis als Kandidaten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" verdienen. Das Finanzielle könne durchaus ein Motiv für die Teilnahme sein, verrät Simone Ballack der AZ. Doch längst nicht alle Stars kassieren sechsstellig...

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Diese zwölf Promis nehmen 2026 am RTL-Dschungelcamp teil

Es dschungelt (und ekelt) schon ganz bald wieder! Die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" steht in den Startlöchern. Ab dem 23. Januar kämpfen wieder zwölf Promis über zwei Wochen lang um die heiß begehrte Dschungelkrone. Auch heuer erwartet die Zuschauer ein bunter Mix aus Promis, Boulevard-Gesichtern, Society-Sternchen und Realitystars. Neben Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) oder Simone Ballack (49) steigen auch VIPs wie Gil Ofarim (43), Mirja du Mont (49) oder Nicole Belstler-Boettcher (62) in den Flieger nach Australien.

Für wen lohnt sich die Teilnahme besonders? Welcher Star sahnt in puncto Gage so richtig ab? Exklusiv in der AZ ordnet Model und Nacktschnecke Micaela Schäfer (42) die Gagen der Dschungelcamp-Kandidaten ein.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Wer verdient wie viel?

Micaela Schäfer wurde 2006 durch ihre Teilnahme an Heidi Klums Modelshow "Germany’s Next Topmodel" bundesweit bekannt. 2012 zog sie selbst als Prominente ins RTL-Dschungelcamp ein – und verstand es seither, ihren Bekanntheitsgrad wirtschaftlich erfolgreich zu nutzen. Sie besitzt Immobilien, kennt ihren eigenen Marktwert sehr genau und hat clever - auch in den eigenen Körper - investiert. Schäfer kennt die TV-Branche und weiß, welche Gelder drin sind.

Micaela Schäfer hält sich seit 20 Jahren in den Medien und schöpft daraus bis heute Kapital. © imago/APress

Dschungelcamp-Gagen: Dieser Star sahnt laut Micaela Schäfer besonders ab

Der Top-Verdiener im diesjährigen Dschungelcamp ist laut Micaela Schäfer der umstrittene Sänger Gil Ofarim (43). Nach Meinung der 42-Jährigen lässt RTL für den Musiker besonders viel Geld springen: "Ich denke, er bekommt die höchste Gage. Sehr polarisierend!" Schäfer schätzt, dass Ofarim mit 250.000 Euro entlohnt wird. Der 43-Jährige war zuletzt wegen seines Antisemitismus-Skandals in der Presse.

Sänger und Abi Ofarims Sohn Gil ist laut Micaela Schäfer der Top-Verdiener im Dschungelcamp 2026. © imago/Funke Foto Services

"Ich bin ein Star": Zweithöchste Gage für Simone Ballack?

Laut Micaela Schäfers Einschätzung kann sich Simone Ballack über mehr als 190.000 Euro freuen. Die einstige Spielerfrau und Ex von Michael Ballack (49) ist heute als Unternehmerin tätig und führt ein eigenes Hotel. Wie die AZ weiß, wurde die 49-Jährige bereits für die vergangene Dschungelcamp-Staffel angefragt. Bei den Gagen-Verhandlungen soll man damals jedoch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sein. Das sieht heuer offensichtlich anders aus. "Sie wird zu den Spitzenverdienern der diesjährigen Staffel gehören", ist sich Dschungel-Expertin Schäfer sicher. Und was sagt Simone Ballack selbst? Sie gibt exklusiv in der AZ zu:"So viel sei verraten: Die Gage fiel so aus, dass sie ein zusätzlicher, nicht unerheblicher Anreiz für die Teilnahme am Dschungelcamp war." Simone Ballack begegnet dem Dschungel-Abenteuer mit großem Respekt. Sie ringt aber mit der Entscheidung, ob sie den Anhänger mit einem Stein aus der Asche ihres verstorbenen Sohnes mitnehmen soll.

Moderatorin, Hotel-Chefin und Mutter: Simone Ballack. © imago/STAR-MEDIA

Mirja du Mont: Wie viel Geld bekommt die Schauspieler-Ex?

Sky du Monts (78) Ex-Frau Mirja du Mont sahnt nach Meinung von Micaela Schäfer circa 150.000 Euro ab: "Sie ist ja die Ex eines großen Filmstars." Und was sagt Sky du Mont selbst zum Dschungelcamp-Vertrag der Mutter zweier seiner Kinder? In der AZ meinte er: "Meine Ex-Partnerin ist eine erwachsene Frau und ich werde ihre Entscheidungen nicht hinterfragen – das steht mir nicht zu. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber berufliche Entscheidungen trifft jeder von uns allein für sich." Sky du Mont selbst habe die RTL-Show nie gesehen: "Ich gebe zu, dass mich dieses Thema nicht interessiert."

Model und Ex von Kino-Star Sky du Mont: Mirja du Mont. © imago/BOBO

Hohe Gage für Hardy Krüger jr.?: "Viel Seriosität"

Auch die Gage von Schauspieler Hardy Krüger jr. schätzt Micaela Schäfer auf 150.000 Euro. Der Sohn von Hardy Krüger (†93) bringe "viel Seriosität" mit ins Dschungelcamp.

Schauspieler Hardy Krüger jr. © imago/Future Image

Stephen Dürr und Nicole Belstler-Boettcher: Laut Micaela Schäfer gleichauf

Zwei weitere Schauspieler lockt es in den australischen Dschungel: Stephen Dürr (51) und Nicole Belstler-Boettcher. In puncto Gehalt seien die beiden laut Micaela Schäfer wohl gleichauf. 70.000 Euro rechnet die 42-Jährige den Film- und TV-Bekanntheiten zu. "Ein Serienstar darf nie fehlen", meint Schäfer in Bezug auf Stephen Dürr. Bei Belstler-Boettcher sei ihr die Gagen-Schätzung schwierig gefallen, verrät sie der AZ.

Reality-Bekanntheit und Trash-Star Eva Benetatou. © imago/Future Image

Micaela Schäfer meint: Eva Benetatou übertrumpft Hubert Fella

Über 60.000 Euro darf sich laut Micaela Schäfer TV-Star Hubert Fella (57) freuen. Bei Trash-Promi Eva Benetatou (33) hingegen meint die Dschungel-Expertin: "Wegen ihrer Geschichte mit Serkan (32) und Samira Yavuz (32) denke ich circa 80.000 Euro." Schäfer spielt mit ihrer Begründung auf die Liaison zwischen Eva Benetatou und Serkan Yavuz an. Die beiden hatten eine Affäre, während Yavuz in einer Beziehung mit seiner heutigen Ex-Partnerin Samira war.

"Hot oder Schrott"-Star Hubert Fella. © imago/Future Image

Und weil RTL eskalierende Dschungel-Begegnungen und Geschichten braucht, engagiert der Privatsender auch Samira Yavuz, die Noch-Ehefrau von Serkan. Die Gage der Influencerin schätzt Micaela Schäfer auf 70.000 Euro.

Die betrogene Ehefrau: Samira Yavuz. © imago/Future Image

Gagen-Schlusslicht: Micaela Schäfer hat klare Meinung

Laut Dschungel-Expertin Micaela Schäfer dürfte Trash-Star Ariel Hediger (22) mit 40.000 Euro die niedrigste Gage erhalten. Ein wenig tiefer greife RTL voraussichtlich für "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit Patrick Romer (30) und Trash-Promi Umut Tekin (28) in die Tasche, so Micaela Schäfer. Sie schätzt, dass beide rund 50.000 Euro erhalten.

TV-Bauer und "Sommerhaus der Stars"-Skandal-Promi Patrick Romer. © imago/Gartner

Alle Gagen-Einschätzungen von Micaela Schäfer im Überblick:

Gil Ofarim: 250.000 Euro

Simone Ballack: 190.000 Euro

Mirja du Mont: 150.000 Euro

Hardy Krüger jr.: 150.000 Euro

Stephen Dürr: 70.000 Euro

Nicole Belstler-Boettcher: 70.000 Euro

Hubert Fella: 60.000 Euro

Eva Benetatou: 80.000 Euro

Samira Yavuz: 70.000 Euro

Ariel Hediger: 40.000 Euro

Patrick Romer: 50.000 Euro

Umut Tekin: 50.000 Euro

Archivhinweis: Der Text stammt aus unserer Berichterstattung vom 12. Januar 2026 und wird unverändert erneut veröffentlicht.