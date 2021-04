Dramatische Todesumstände bei Willi Herren: Freunde riefen die Polizei

Schauspieler und Partysänger Willi Herren ist tot. Der TV-Star ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Nachdem er beliebte Kölner 24 Stunden nicht erreichbar war, riefen Freunde die Polizei. Was ist die Todesursache?

Willi Herren ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Der beliebte Schauspieler ("Lindenstraße") und Reality-TV-Star starb am Dienstag in seiner Wohnung in Köln.

"Die haben die Tür aufgebrochen"

Seine besten Freunde, mit denen er kürzlich einen Foodtruck in Köln eröffnete, machten sich Sorgen. Keine WhatsApp, keinen Rückruf – kein Lebenszeichen! Untypisch sei dies für Willi Herren gewesen, sagte Jörg Hansen zu "Bild". Mit seiner Frau Desiree fuhr der Geschäftsmann deshalb zu Willis Bleibe. Er öffnete nicht. "Für mich war klar: Irgendwas stimmt nicht. Dann haben wir die Polizei gerufen. Die haben die Tür aufgebrochen und dann haben wir schon die Meldung gekriegt."

Am frühen Nachmittag ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein, Rettungskräfte rasten sofort zu Herrens Wohnung.

Todesursache: Starb Willi Herren an einer Überdosis?

Sie konnten dem 45-Jährigen aber nicht mehr helfen. Er lag leblos auf dem Boden, so ein Polizeisprecher. "Bild" berichtet, dass eine Überdosis zum Tod geführt haben könnte. Seit Jahren kämpfte Willi Herren gegen die Drogensucht an, sprach in Interviews aber immer wieder von erfolgreichen Therapien. 2008 ließ er sich gar beim Entzug von einem Kamerateam begleiten. In der Wohnung hatte Herren bis zur Trennung im März gemeinsam mit Ehefrau Jasmin gelebt. Das Paar war seit 2018 verheiratet.

Absetzung: Sat.1 nimmt "Promis unter Palmen" aus dem Programm

Sat.1 strahlte bislang immer montags die umstrittene Reality-Show "Promis unter Palmen" aus – unter anderem mit Willi Herren als Teilnehmer. Die Sendung wurde vor Wochen in Thailand aufgezeichnet. Nach Herrens Tod nahm der Sender die TV-Show mit sofortiger Wirkung aus dem Programm.

Erst in der vergangenen Woche hatte Willi Herren auf einem Kölner Großmarkt-Parkplatz einen Stand für Reibekuchen eröffnet, um in der Corona-Krise finanziell überleben zu können. Zu "Bild" sagte er am Freitag: "Ja, ich bin jetzt getrennt, kann den Kopf aber nicht in den Sand stecken! Ich will schuldenfrei werden. Die Weichen sind hiermit gestellt."