Ist Dieter Bohlen nach seinem Ausstieg bei den DSDS-Liveshows dabei?

Am Samstag startet bei "Deutschland sucht den Superstar" die erste Liveshow. Für Dieter Bohlen sollen es die letzten Auftritte als Chef-Juror der RTL-Sendung sein. Doch hinter den Kulissen soll es Streit gegeben haben. Wird er überhaupt noch einmal vor die DSDS-Kameras treten?

Es war ein Paukenschlag, mit dem niemand gerechnet hatte: Dieter Bohlen wird bald nicht mehr bei DSDS auftreten. Der Chef-Juror, der seit der ersten Staffel dabei gewesen ist, ist 2022 raus. Davor soll er aber noch in den beiden diesjährigen Liveshows dabei sein. Wird er ein letztes Mal vor die DSDS-Kameras treten oder nicht mehr zurückkommen?

Wird Dieter Bohlen in den Liveshows von DSDS nochmal als Juror auftreten?

Bislang hat Dieter Bohlen sich nicht zu seinem Aus in der Casting-Sendung geäußert. Sein letzter Beitrag auf Instagram stammt vom 7. März, wenige Tage vor Bekanntgabe seines DSDS-Endes. Warum schweigt Bohlen? Es soll hinter den Kulissen gekracht haben! Von Streitigkeiten zwischen Sender und Bohlen wurde berichtet. Ein RTL-Sprecher erklärte " ", dass Bohlen, "nach aktuellem Stand", zu den diesjährigen Live-Shows kommen wird. Eine AZ-Anfrage an RTL, ob Dieter Bohlen in den DSDS-Liveshows dabei sein wird oder nicht, blieb bislang unbeantwortet.

Dieter Bohlens Ende bei DSDS: Geht er freiwillig oder war es ein Rauswurf?

Über den Ausstieg von Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar" wurde bereits viel spekuliert. Ob er die Show freiwillig verlässt oder zu einer Beendigung seiner Juror-Position gedrängt wurde, ist nicht bekannt. "Wir bedanken uns ausdrücklich bei der aktuellen Jury und insbesondere bei Dieter Bohlen als langjährigem Chefjuror", sagte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm über das Ende des Pop-Titans bei DSDS.

Ob Dieter Bohlen sich zu seinem Aus noch äußern wird, bleibt abzuwarten. Ehemalige Jurykollegen und prominente Wegbegleiter wie Oana Nechiti und Menowin Fröhlich zeigten sich von seinem überraschenden DSDS-Ende schockiert. "Danke für alle schönen Momente, hab dich lieb", schrieb Pietro Lombardi auf Instagram. Der Sänger saß 2019 und 2020 selbst als Juror an der Seite von Dieter Bohlen.

Vermögen und Gehalt von Dieter Bohlen: Wie viel hat er verdient?

Dieter Bohlen gilt als einer der erfolgreichsten Musiker und Produzenten in Deutschland. Mit "Modern Talking" hat er Millionen Platten verkauft und dürfte ausgesorgt haben. Sein Gesamtvermögen wird laut " " auf 135 Millionen Euro geschätzt.

Ausstieg bei DSDS: Wann wird Dieter Bohlen zum letzten Mal auftreten?

Die Castings und Recall-Sendungen bei DSDS sind mittlerweile ausgestrahlt worden, können aber noch auf TVNow abgerufen werden. Am Samstag, 27. März, startet bei RTL mit dem Halbfinale die erste von zwei Liveshows. Eine Woche später, am 3. April, läuft dann das DSDS-Finale. Sollte Dieter Bohlen in den beiden Sendungen dabei sein, wäre es sein letzter Auftritt für "Deutschland sucht den Superstar".

Seit Staffel 1 dabei: Warum ist für Dieter Bohlen nach fast 20 Jahren bei DSDS Schluss?

Dieter Bohlen ist seit der ersten Staffel von DSDS als Juror tätig. Erstmals stand er im Jahr 2002 vor der RTL-Kamera. In insgesamt 18 Staffeln hat er die Nachwuchs-Superstars kritisiert und gelobt. Warum ist jetzt plötzlich Schluss? "Mit einer komplett neuen Jury wird DSDS frische Impulse setzen, um musikalische Talente und Millionen Zuschauer neu zu inspirieren und zu begeistern", erklärte Henning Tewes, Geschäftsführer von RTL Television und Co-Geschäftsleiter von TVNow, die Entscheidung für eine neue Jury. Wer Dieter Bohlen ersetzen wird, ist noch nicht bekannt.