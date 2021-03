DSDS-Kandidatin feuert gegen Maite Kelly: "Das ist Bullshit"

Damit hat Maite Kelly offenbar nicht gerechnet. Im Finale des DSDS-Recalls wollte die Jurorin eigentlich den Auftritt zweier Kandidaten bewerten. Doch die Kritik gefiel einer Sängerin nicht, die daraufhin gegen Maite austeilte.

Jubel, Tränen, Ärger - im Finale des DSDS-Recalls auf Mykonos war für die angehenden Superstars einiges geboten. Aber auch die Juroren bekamen die ein oder andere Überraschung geliefert. Vor allem Maite Kelly war fassungslos über die Reaktion einer Kandidatin auf ihre Kritik.

DSDS-Sängerin legt sich mit Maite Kelly an

Nachwuchssängerin Katharina hatte mit ihren vergangenen Auftritten bereits für Ärger in der Casting-Show gesorgt. Sie rede zu viel und sorge für Unruhe und Zickereien, lautete das Fazit zu der Kandidatin. In der letzten Sendung vor den Live-Shows legte sie sich aber mit Maite Kelly an.

Die DSDS-Jurorin zeigte sich unzufrieden mit der Gesangsdarbietung von Katharina und ihrem Partner Marvin und erklärte: "Für mich war es der schlechteste Auftritt heute. Ich fand es richtig grausam. Marvin, dich erkenne ich gar nicht wieder. Von diesem Riesensänger ist nichts mehr da, wenn du dich von Katharina auch noch unter den Teppich singen lässt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Maite Kelly rastet nach "Bullshit"-Kommentar aus

Diese Kritik schien der Kandidatin allerdings überhaupt nicht zu passen und sie feuerte zurück: "Das ist doch Bullshit!" Dieser Kommentar war für Maite Kelly allerdings ein No-Go, denn daraufhin fuhr sie Katharina böse an: "Katharina, mach das nie wieder mit ihm, weil damit tust du ihm nichts Gutes. Privat kannst du machen, was du willst, aber bring einen guten Sänger nicht dazu, dass er noch schlechter wird."

Die angehende Sängerin versuchte daraufhin unter Tränen zu erklären, dass das nicht ihre Absicht gewesen sei. Aber Maite wollte davon nichts mehr hören. "Ich bin sauer, pscht", lautete ihr letzter Kommentar. Die Quittung für das Duo Katharina und Marvin folgte am Ende der Sendung: Sie sind nicht bei den Live-Shows von DSDS dabei und mussten die RTL-Sendung verlassen.

Es dürfte allerdings nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man Katharina im TV gesehen hat. Auf Instagram hat sie mittlerweile über 140.000 Follower. Vielleicht wird sie in der ein oder anderen Trash-Promi-Show auftreten.