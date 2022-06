Cathy Hummels kontert: "Schönheit ist keine Frage des Alters"

Die Trennungsgerüchte um Mats und Cathy Hummels halten sich wacker. Ist ein Instagram-Beitrag von Cathy möglicherweise ein Seitenhieb auf seine angeblichen Liebeleien?

Die Gerüchte, dass die Ehe von Cathy und Mats Hummels nur noch auf dem Papier existiert, werden durch immer neue angebliche Liebesgespielinnen auf seiner Seite weiter angefeuert. Bezieht sich Cathy mit einer neuen Botschaft jetzt auf das recht junge Alter der Damen?

Mats Hummels (33) war in den letzten Monaten mit mehreren jungen Frauen in den Schlagzeilen: Den Anfang im "Liebes-Wirrwarr" machte Tischtennisspielerin Lisa Straube (22), es folgte ein Dinner-Date-Skandal mit "Germany's Next Topmodel"-Siegerin Céline Bethmann (23), Ende Mai tauchte schließlich ein Knutschfoto mit Model Julia Nikola Gauly (27) auf. Eine gewisse optische Ähnlichkeit mit Cathy Hummels ist ihnen allen gemein – mit dem Unterschied, dass die angeblichen Gegenspielerinnen teils deutlich jünger sind als Cathy (34).

Ist Julia Nikola Gauly wirklich "Cathys deutlich jüngere Schwester"?

In einem Pressebericht, den Cathy in ihrer Instagram-Story geteilt hat, wird Julia Nikola Gauly sogar optisch als "Cathys deutlich jüngere Schwester" bezeichnet. Doch Cathy ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und konterte schlagfertig: "Ist Schönheit eine Frage des Alters? Nö. Ich betrachte mich als guten Wein: Wird im Alter besser, intensiver, fruchtiger und geschmackvoller."

Diese wichtige Message wollte Cathy aber offenbar nicht nur in einer Story (die nach 24 Stunden wieder verschwunden ist) verbreiten, sondern auch in einem dauerhaft sichtbaren Beitrag: Die 34-Jährige schreibt: "Liebe Frauen: Schönheit ist KEINE Frage des Alters. Das Äußere verändert sich, aber das Innere auch. Ich sehe mich als Wein. Als guten Wein. The older I get, the better I taste. Beauty comes from within. In diesem Sinne: I don't give a F***."