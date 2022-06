Mats Hummels: "Zu dritt ist mir am liebsten"

Mats Hummels ist in der neuen Ausgabe einer YouTube-Show zu sehen. Was meint er mit dem Satz bei seiner Vorstellung?

Mats Hummels genießt die spiel- und trainingsfreie Zeit in vollen Zügen. Zuletzt machte er gemeinsam mit seinen Kumpels Männerurlaub auf Mallorca. Jetzt ist er in der aktuellen Ausgabe der mit den Zwillingsmoderatoren Dennis und Benjamin Wolter vom Kanal "World Wide Wohnzimmer" zu sehen.

Mats Hummels: Viele Liebesschlagzeilen

Zu Beginn der Show stellt sich der Fußballer von Borussia Dortmund selbst kurz vor und sagt er humorvoll: "Ich bin Mats, 33. Zu dritt ist mir am liebsten." Was er damit wohl meint? Klar ist: Bei "Erkennst Du den Song" tritt er gegen zwei weitere Kandidaten an.

Steckt hinter der Aussage aber vielleicht mehr? Im Leben von Mats Hummels ging es zuletzt ziemlich rund, vor allem das Liebesleben des Sportlers sorgte für Schlagzeilen. Bereits im April 2022 wurde bekannt, dass er mit GNTM-Gewinnerin Céline Bethmann ein Dinner-Date hatte. Das Model bestätigte, dass man sich treffe. Dann tauchte vor Kurzem ein Knutsch-Foto von Mats mit einer Frau auf Mallorca auf. Bei ihr soll es sich um die Influencerin Julia Nikola Gauly handeln.

Mats Hummels und Cathy zeigen Familienidylle

Trotz der Schlagzeilen und der der seit letztem Sommer kursierenden (aber nie bestätigten) Gerüchte, Mats und Ehefrau Cathy hätten sich getrennt, treten er und die Moderatorin nach wie vor gemeinsam mit Söhnchen Ludwig (4) als Familie auf, demonstrieren Idylle und Glück pur.

Auf welche Dreier-Konstellation Mats Hummels in der YouTube-Sendung also anspielt, wird wohl sein Geheimnis bleiben...