Erste Antwort samt Foto: Haben Sie eine neue Liebe, Cathy Hummels?

Ja, diese Frage muss erlaubt sein. Hat Cathy Hummels eine neue Liebe? Während Mats Hummels offensichtlich seine Zeit im Mallorca-Urlaub genießt, arbeitet die Moderatorin und Influencerin weiter an ihrer Karriere. Aber Zeit für die Familie und eine ganz besondere Liebe hat sie dennoch...

Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben! Und bei Cathy Hummels fand in den vergangenen Monaten ein privater Neustart statt. Mehrmals wurde Mats mit einer anderen Frau gesichtet: Mal datete er zu Hause, mal tauchte ein Knutsch-Foto auf. Und Cathy Hummels? Sie betonte gegenüber der AZ stets, dass alles fein sei und sie das Leben sowieso mit ganz viel Humor nehme.

Cathy Hummels ist stark und nimmt das Leben mit Humor

Recht hat sie – das Lachen hat sie nie verloren. Cathy Hummels flimmert als Moderatorin bei "Kampf der Realitystars" wöchentlich über den Bildschirm (mit guten Quoten!), preist Produkte via Instagram an und macht mit diversen Projekten und Promi-Events auf die seelische Gesundheit jedes Einzelnen aufmerksam. Es ist ihr eine Herzensangelegenheit. Sie weiß aus eigener Erfahrung, was Depressionen auslösen können.

Mats Hummels mit anderer Frau gesichtet: Cathy Hummels nutzt Aufmerksamkeit

Jetzt setzt die schöne 34-Jährige ein Liebes-Statement. Während Mats auf Mallorca mit einer anderen Frau fotografiert wurde, veröffentlicht Cathy ein Bikini-Bild samt Botschaft. Sie spielt auf die anhaltenden Journalistenfragen an, ob es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe. Auf Instagram schreibt sie: "Die letzten Tage wurde ich oft gefragt, ob ich viel Liebe oder sogar eine neue Liebe in meinem Leben habe." Dann liefert sie auch gleich die Antwort: "Ja, habe ich. Die Liebe zu mir selbst."

Cathy Hummels nutzt die Aufmerksamkeit und das Interesse an ihrer Person – und kokettiert mit den Schlagzeilen rund um das Privatleben. Seit Sommer 2021 wird über ein angebliches Ehe-Aus bei den Hummels' berichtet.

Cathy Hummels macht gerade Urlaub auf Kreta und lässt die Seele baumeln. Selbstbewusst posiert im Neon-Bikini und mit geschlossenen Augen vor der griechischen Traumkulisse. "Das beste Gefühl überhaupt. Sich so zu akzeptieren, wie man ist", lautet ihr Statement. Natürlich gebe es auch Dinge, die sie schon bald ändern wolle, "aber alles zu seiner Zeit. Ich mag kleine Schritte, weil sie mich auch nicht zu sehr psychisch unter Druck setzen". Was genau sie damit meint, lässt die 34-Jährige offen. Und auch, ob es wirklich einen neuen Mann in ihrem Leben gibt...