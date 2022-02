Bekannte über Herzogin Meghan: "Sie will Diana 2.0 sein"

Letztes Jahr erklärte Herzogin Meghan noch, sie habe früher keine Ahnung von der Königsfamilie gehabt. Doch sie soll bereits in ihrer Kindheit von Prinzessin Diana geschwärmt haben, wie eine alte Bekannte jetzt berichtet.

Vor knapp vier Jahren haben Meghan Markle und Prinz Harry geheiratet. Seitdem haben sie zwei Kinder bekommen und der britischen Königsfamilie mit dem "Megxit" medienwirksam den Rücken gekehrt, um in den USA zu leben.

Herzogin Meghan soll schon früh für die Royals geschwärmt haben

Mit einem Interview mit Oprah Winfrey sorgten sie dann vor gut einem Jahr erneut für Aufmerksamkeit. Denn neben schweren Vorwürfen an die Königsfamilie erklärte Meghan auch, dass sie vor ihrer Beziehung mit Prinz Harry nicht gewusst habe, was es bedeuten würde, Teil der royalen Familie zu sein. Doch stimmt das so wirklich?

Eine alte Bekannte der Herzogin sagt jetzt: Nein! Wie sie gegenüber der Daily Mail erklärte, habe Meghan früher viel von Harrys Mutter, Prinzessin Diana, geschwärmt, sie als großes Vorbild gesehen und sei sie völlig fasziniert davon gewesen, eines Tages in ihre Fußstapfen zu treten.

Auch der Autor Andrew Morton hatte in seiner 2018 erschienenen Biografie über die Herzogin bereits von Lady Di als Vorbild für Meghan gesprochen.

"Plötzlich Prinzessin" - Auch für Meghan ein Motto?

Außerdem, so Ninaki Priddy in der Daily Mail, soll sie ein Buch über die Prinzessin besessen und immer wieder davon gesprochen, für einige Zeit in London leben zu wollen - "sie will Diana 2.0 sein", so Ninaki Priddy zur Daily Mail. Filme wie "Plötzlich Prinzessin" und die Idee, als Bürgerliche Teil einer royalen Familie zu sein hätten sie fasziniert. Die Beziehung zu Prinz Harry habe die Bekannte daher nicht sonderlich überrascht.