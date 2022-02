TV-Deal: Werden Meghan Markle und Prinz Harry die amerikanischen Wollnys?

Was Daniela Katzenberger, die Ochsenknechts und die Wollnys in Deutschland sind, könnten schon bald Herzogin Meghan und Prinz Harry in den USA sein. Die beiden abtrünnigen Royals werden auf Netflix zu Reality-Stars. Wie peinlich-unterhaltend wird deren Promi-Show?

21. Februar 2022 - 18:24 Uhr | AZ